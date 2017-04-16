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TENDÜREK'DEKİ GÜVEN ORTAMI SEÇMENİ SANDIĞA TAŞIDI

16 Nisan 2017 Pazar 12:56
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Ağrı'da güvenlik güçlerinin kışın terör örgütüne yönelik operasyon yürüttüğü Tendürek Dağı eteklerindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, bu operasyonlar sayesinde halk oylamasında güven içerisinde oylarını kullandı

TENDÜREK'DEKİ GÜVEN ORTAMI SEÇMENİ SANDIĞA TAŞIDI
AĞRI (AA) - Ağrı'da güvenlik güçlerinin kışın terör örgütüne yönelik operasyon yürüttüğü Tendürek Dağı eteklerindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, operasyonlar sayesinde halk oylamasında güven içerisinde oy verdi.

Güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik kış boyunca düzenlenen operasyonlarla gündeme gelen Tendürek Dağı’nın eteklerinde yer alan köylerdeki seçmenler, halk oylamasında vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandık başına gitti.

Özellikle 2 bin 400 rakımlı Tendürek Geçidi’nde yer alan Gökçebulak, Somkaya ve Gülizar köylerinde yaşayanlar, güvenlik güçlerinin kış boyunca terör örgütüne yaptığı operasyonlarla sağlanan güven ortamında oylarını kullandı.

Söz konusu köylerdeki okullarda sabah saatlerinden itibaren oy kullanan vatandaşların terör örgütünün baskısıyla karşılaşmaması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul çevresinde de önlem alındı. Böylece sandık başına güvenle giden vatandaşlar, oylarını baskı altında kalmadan kullanmanın mutluluğunu yaşadı. 

Köyde görevli sandık kurulu başkanlarından Tekin Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy verme işlemi sırasında hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını söyledi.

Uçar, "1193 No'lu sandık kurulu başkanıyım. Saat 6:00’da gelip diğer arkadaşlarımızla görevimize başladık. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Köylü vatandaşlarımız da bizi üzmeyecek şekilde ne söylendiyse ona uydular. Sandıklarında oylarını rahat şekilde kullandılar.” dedi. 

Somkaya Köyü Muhtarı Ahmet Sökmenci, köylerinde seçim güvenliğini sağlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Sökmenci, "Sağ olsunlar, güvenlik güçlerimiz, jandarma ekiplerimiz sayesinde oylarımızı huzurlu şekilde kullandık. Şu ana kadar da hiçbir sıkıntı yaşamadık." ifadesini kullandı.  


Anadolu Haber Ajansı
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