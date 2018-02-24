TENCERE VE TURİZM KRALI; TURGUT TORUNOĞULLARI

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Türkiye’den Avrupa’ya işçi göçünün yoğun olduğu yıllar… Binbir umutlarla bu fırsatı değerlendirmek isteyerek Avrupa yoluna koyulan cefakar Türk insanları…Tek amaçları kendisine ve ailesine ekmek parası sağlamak olan Anadolu’nun vefakar yiğitleri… Pek çok öykü anlatıldı, başarı hikayesi kaleme alındı… Ancak içlerinde bir tanesi var ki tamamen Türk insanının özündeki girişimci ruhu, azmi, çalışkanlığı, kararlılığı yansıtıyor. Evet, siz de kim olduğunu anladınız… Hollanda merkezli tencere üreticisi Edelstaal Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları’ndan bahsediyoruz.

“EDELSTAAL’IN BU TEKLİFİ TORUNOĞULLARI’NIN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Çalışmak amacıyla memleketi Kars’tan Hollanda yollarına düşen Turgut Torunoğulları, ‘işçi’ olarak gittiği Hollanda’da ‘patron’luk koltuğuna oturmasını bildi. Turgut Torunoğulları’nın Hollanda’ya gittiği yıllarda pazarlamacı olarak çalıştığı Edelstaal Group, borç batağındaydı. Edelstaal tencerelerini kapı kapı dolaşarak pazarlayan Torunoğulları da bu dönemde belli bir satış rakamının üzerine çıkma başarısını göstererek şirket yönetiminin tüm dikkatini üzerinde topladı. Borç içinde kıvranan Edelstaal yönetimi de Turgut Torunoğulları’na teklif götürerek, “Madem bu tencereleri Türk vatandaşlarına sorunsuz bir şekilde satmayı çok iyi beceriyorsunuz, şirketin yönetimini de siz devralın” demişti. Edelstaal yönetiminin bu teklifi, Turgut Torunoğulları’nın hayatını değiştirecekti.

TÜRKLER, TORUNOĞULLARI’NI BAĞRINA BASTI

Hollanda’da yaşayan Türk toplumu, Torunoğulları ailesini adeta bağrına bastı, tencereler Hollanda’da tabir-i caizse ‘peynir ekmek’ gibi satıyordu. Turgut Torunoğulları, tencereleri tüm Türk ailelerin mutfaklarına sokmayı başarmıştı. Bu durum sadece Türk toplumunun dayanışmacı ruhundan kaynaklanmıyordu elbette, “Neden Türk malı tencere varken gavur malı alalım” anlayışı tabii ki Türklerde hakimdi ama en önemli unsur, tencerelerin kaliteli ve ömür boyu garantili oluşuydu.

TENCEREDEN KAZANDIĞINI TURİZME YATIRDI

Hollanda’ya işçi olarak giden daha sonra şirket yönetimini devaralarak Yönetim Kurulu Başkanı olan Turgut Torunoğulları, başka sektörlerde de faaliyette bulunma arzusundaydı. Kısa bir süre sonra inşaat ve turizm yatırımlarına da hız veren Torunoğulları ailesi, Türkiye’yi hedef olarak belirledi. Fethiye Ölüdeniz’de ‘Orka Club’ adlı tatil köyünü hizmete açan Torunoğulları, İngiliz ve Hollandalı turistleri Ölüdeniz’deki tatil köyünde ağırladı. Turistleri ağırlamakla kalmadı, Fethiye Ölüdeniz’de villa satışı yaparak onları ev sahibi yaptı. Fethiye Ölüdeniz’de turizm yatırımları devam eden Torunoğulları’nın bir hedefi de ‘kültür turizmi’ydi. Bu amaçla İstanbul’da da otel alımı gerçekleştiren Torunoğulları, ‘Orka Royal Otel’i devraldı. Daha sonra, Fethiye’de otel yatırımları devam eden Edelstaal Group’un en son otel yatırımı Marmaris’te hizmete açtığı 5 yıldızlı Sentido Orka Lotus Beach oldu. Edelstaal Group’un şu anda 13 oteli bulunuyor. İstanbul ve İzmit’te toplu konut projeleri de yapan Edelstaal Group, agresif büyümesini sürdürüyor.

BAŞARILARI SAYESİNDE TÜRKİYE’NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Tencerecilik, turizm, inşaat, besicilik, emlak iş kollarında faaliyetlerini başarıyla sürdüren Edelstaal Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları’nın, Avrupa iş dünyasında bu kadar önemli başarılara imza atması bir süre sonra Türkiye’nin de dikkatini çekti. Çeşitli basın-yayın kuruluşları ve derneklerden başarı ödülleri alan Turgut Torunoğulları’nın artık örgütlenerek Avrupa Türk toplumunun sorunlarına çare arama vakti gelmişti. Hollanda Türk İş Adamları Derneği(HOTİAD)’nin başkanlığına getirilen Turgut Torunoğulları, HOTİAD’da sesini tüm dünyaya duyurma başarısını gösterince, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da takdirini kazandı. Yapılan seçimlerde Turgut Torunoğulları, DEİK Avrupa Bölge Komitesi başkanlığına getirildi. Turgut Torunoğulları, Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Hollanda’daki gözü, kulağı oldu. Torunoğulları, çeşitli sivil toplum örgütlerinde üstlendiği görevlere günümüzde de başarıyla devam ediyor.

HOTİAD VE DEİK AVRUPA’YI YUKARILARA TAŞIDI

Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, iş dünyasında gösterdiği başarıyı, dernekçilikte de altına imza attığı başarılarla pekiştirmesini bildi. HOTİAD’ı ve DEİK Avrupa’yı yukarılara taşıyan Turgut Torunoğulları, bu başarılar neticesinde Türkiye-Hollanda İş Konseyi ile Türkiye-Belçika İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

Hayatını başarıya endekslemiş gözü kara bir Türk girişimcisi Turgut Torunoğulları. Başarı için bir insana çalışkanlık, azim, kararlılık, cesaret, birlik beraberlik ruhu lazım. Tüm bu özellikler Turgut Torunoğulları’nda mevcuttu…

TURGUT BEY YILIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ TÜRKİYE’DE GEÇİRİYOR

Tencere fabrikası İtalya’da, merkezi ise Hollanda’da olan Edelstaal Group’a bağlı 16 şirket hizmetlerine devam ediyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Türkiye'de yatırımları bulunan Edelstaal Group, toplam 4 bine yakın kişiye istihdam imkanı sağlıyor. Hollanda'da yaşayan Turgut Torunoğulları, Türkiye'de var olan ve devam eden yatırımları nedeniyle yılın önemli kısmını da Türkiye'de geçiriyor. 1958 yılında Kars'ın Susuz ilçesinde doğan ve ekmek parası için Hollanda yollarına koyulan Turgut Torunoğulları, marjinal başarı öyküsünü şöyle anlatıyor:

“HOLLANDA'DAN DÖNMEYE NİYETİM YOKTU”

Turgut Torunoğulları, 1980 yılında evlendikten sonra Kars'tan Hollanda'ya çalışmak için gitmeye karar verdiğini söyleyerek, "Eşimle birlikte bir dönem Hollanda'da kayınpederimin yanında yaşadım. Henüz 21 yaşındayım ve 5-6 ay işsiz kaldım. Durum zordu. Aynı dönemde babam da Almanya'daydı ancak çok uzun süre kalmadı. Türkiye'ye geri döndü ve burada hayvancılık ve ticaret işlerine devam etti. Benim de dönmemi istiyordu ama ben bir şeyleri başarmadan dönme niyetinde değildim" diyor.

"VİDEO KASET İŞİNDE GÜZEL PARALAR KAZANDIM”

Tercüman aracılığıyla bir lastik fabrikasına başvurduğunu, fakat dil bilmediği için ilk etapta kabul edilmediğini aktaran Torunoğulları "O dönem ücretsiz Hollandaca öğreten insanlar vardı. Kısa sürede dil konusunda ilerleme kaydettim ve aynı fabrikada bu kez işe alındım. Ama burada kazandığım para maalesef bize yetmiyordu. Bir gün iş çıkışında gittiğim arkadaşımın evinde herkesin gözyaşı içinde film izlediğini gördüm ve bu işte para olduğunu düşündüm. Tabi o dönem iki film, bir video parası demek. Bankadan kredi çektik ve bu işe giriştim. İnsanlar kaset almak için sıraya giriyordu. Evin garajında başlayan bu iş 1,5 yıl kadar sürdü. Güzel paralar kazandım. İlk kazandığım parayla da Kars'ta dükkan aldım" diye konuşuyor.

"NE İŞİM OLUR TENCEREYLE TAVAYLA"

"Tabi bu video işi bazılarının dikkatini çekmiş. Sorup soruşturmuşlar. Gelip bana sordular tencere pazarlama işini. 23 yaşındayım, iyi de para kazanıyorum, ne işim olur tencereyle tavayla diye düşündüm" diyen Turgut Torunoğulları "Ama kaset işini herkes yapmaya başlayınca bu işi bırakmanın zamanı geldiğini düşündüm. Edelstaal ile ilk tanışmam böyle oldu ve orada pazarlama elemanı olarak tencere satmaya başladım. Satışta benden çok daha iyi insanlar vardı ama ben insanları bir araya toplamada motive etmede müthiştim. Bir yandan da kafamda bu işi bırakma düşüncesi hep vardı. Bir gün Amerika'dan büyük bir şirket geldi ve bir toplantı yapıldı. Toplantıda sorulara çok güzel yanıtlar verdim. Ben işi bırakmayı düşünürken, 'sana araba verelim sen bu işe devam et' dediler. O akşam el sıkıştık ve bu işle devam etmeye karar verdim" şeklinde konuşuyor.

“İTALYA’DA ÜRETTİĞİMİZ TENCERELERİ AVRUPA’DA MARKA YAPTIK”

Torunoğulları, şöyle devam ediyor: "Bu kez sana hisse verelim ortak ol dediler ve ilk olarak Edelstaal'a yüzde 10 hisseyle ortak oldum. O dönem Belçikalılar ve Almanlar vardı ortaklıkta. Sonra hisse payım yüzde 20, ardından yüzde 30 oldu. İtalyanlarla yüzde 50 ortaklığımız var ama satışın yüzde 100'ü bize ait. İtalya fabrikasında ürettiğimiz SIMTRONIC, SWS, SIMENSPOTS marka çelik tencereleri Avrupa'da tanınmış bir marka haline geldi ve birçok ülkeye satılıyor".

HOLLANDA’DA CADDE SATIN ALAN EFSANE TÜRK

Hollanda’da komple bir cadde aldıklarını, yerli ve yabancı basının bu sebeple uzun süre ilgi odağı haline geldiklerini söyleyen Turgut Torunoğulları, "Emlak işlerimiz var. 2005 yılında Hollanda'da Den Bosch kentinde Van Berckel caddesini komple satın aldık. Karşılıklı üstte evler, altta dükkanları olan 700-800 metrelik kendimize ait bir caddemiz oldu. Bazılarını Türkiye'ye yatırım yapmak için sattık" diyor.

EDELSTAAL’DAN TURİZM YATIRIMLARINA DEVAM

Turizm sektörüne 1990’lı yıllarda girdiklerini belirten Turgut Torunoğulları, "Orka Hotels markasını kurarak Türk turizmine büyük kapasiteli beş yıldızlı tatil köyleri ve oteller kazandırdık. Marmaris-İçmeler'in en güzel koyunda konumlanmış Sentido Orka Lotus Beach ile Orka Hotels markasını zamanla büyüttük. Toplam otel sayımız 13’e ulaştı. İstanbul, Fethiye ve Marmaris’te turizm yatırımlarımız devam ediyor. Fethiye'de çok büyük bir tema park yapıyoruz” diye konuşuyor.

BARIŞ ELÇİSİ; TURGUT TORUNOĞULLARI

8 yıl DEİK Avrupa Komite Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade eden ve önemli etkinlikler ile zirvelere imza attığını söyleyen Turgut Torunoğulları, sözlerini şöyle noktalıyor: "Hollanda'da bir kriz yaşandı. Türkiye’den Sayın Bakanımızı almadılar. Krizin ikinci günü Hollanda dışişleri bakanı ve heyetiyle bir araya geldik; sebep neyse tansiyonu düşürelim dedik. Çünkü Hollandalı iş adamlarının 22 milyarlık yatırımı var, aynı şekilde bizim Hollanda'da 9 milyarlık yatırımımız mevcut. Hollanda'ya sattığımız kadar Hollanda'dan mal alıyoruz. Kavgayla, sürtüşmeyle bir yere varamayız. Böylece Türkiye ile Hollanda krizinin yumuşamasında önemli rol oynadık."