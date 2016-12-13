banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

TEMSA’dan Sakarya VİB Turizm’e 7 Safir Plus

13 Aralık 2016 Salı 15:34
Bu haber 849 kez okundu

Sakarya VİB Turizm filosuna 2+1 koltuk düzenli 7 adet Safir Plus ekledi. Firma 2017 yılında da yeni Safir Plus yatırımları planlıyor.

TEMSA'dan Sakarya VİB Turizm'e 7 Safir Plus
TEMSA, Sakarya Otogarı’nda 12 Aralık Pazartesi günü düzenlenen törenle Sakarya VİB Turizm’e 7 adet 2 +1 koltuk düzenli Safir Plus teslim etti. Araçların teslimi için yapılan törene Sakarya VİB Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Azder, Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Müdür Adnan Kayabaş, Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali Şube Müdürü Abdurrahman Yıldız, TEMSA Otobüs Satış Müdürü Baybars Dağ ve Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci katıldı.

 

Sakarya VİB ilk kez TEMSA yatırımı yaptı

 

20 yıldır ilk defa farklı bir marka otobüs yatırımı yaptıklarını belirten Sakarya VİB Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Azder, TEMSA tercihlerinde en önemli etkenin 2+1 koltuk düzeninde TEMSA’nın 41 koltuk imkânı sunması olduğunu belirtti. Filolarında toplam 50 adet araç bulunduğunu da belirten Azder, 2017 yılında yine Safir Plus yatırımları planladıklarını vurgulayarak, “Yolcu bilet alırken 2+1 koltuklu araç talep ediyor. Biz de yolcumuzun bu talebine cevap verebilmek adına 2+1 koltuk düzenine sahip araç yatırımı yaptık. Yaptığımız araştırmalar bizi TEMSA yatırımına yöneltti. 2017 yılında filonun tamamını TEMSA araçlardan oluşturabiliriz. Hizmet sürecinde kaliteden taviz vermeden faaliyetlerimizi yürütmemiz nedeniyle, yolcumuzun sayısında düşme olmuyor. Yöresel firma olmamız da bize avantaj sağlıyor. Bu araçlar, Sakarya merkezli İzmir, Bodrum, Marmaris ve Ankara hatlarında hizmet verecek. İstanbul - Adapazarı hattında günlük 75 seferimiz var. Adapazarı - Ankara 10 sefer, Adapazarı’ndan İzmir, Bodrum, Antalya, Giresun, Artvin olmak üzere de Adapazarı merkezli günde 75 seferimiz var” dedi.

 

Hedef, Sakarya VİB Turizm’in filosunun tamamının TEMSA marka araçlardan oluşması

 

TEMSA Otobüs Satış Müdürü Baybars Dağ, “Bugün bizim için de, Sakarya VİB Turizm için de önemli bir gün. 7 adet Safir Plus aracımız hayırlı olsun. Sakarya VİB’in bizim için ayrı bir önemi var. Bu teslimatın, diğer yöresel firmalar açısından örnek oluşturacağını düşünüyoruz. Hedefimiz, Sakarya VİB filosunun tamamını Safir Plus araçlardan oluşturmak” dedi.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.