TEMSA’dan İZULAŞ filosuna 110 Avenue

Türkiye otobüs pazarının lideri TEMSA, şehirlerarasından sonra kentiçi ulaşıma yönelik De dev teslimatlara imza atmaya devam ediyor. İzmir ulaşımına 110 adet TEMSA Avenue daha katıldı. Araçların 50 adeti törende, diğer 60 adet ise Aralık 15’e kadar teslim edilecek. 24 Kasım Perşembe günü İzmir Bornova’da İZULAŞ tesislerinde gerçekleştirilen teslimat törenine Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, İzulaş Genel Müdürü Arda Şekercioğlu, İzulaş Yönetim Kurulu Başkanı Z. Gül Şener, Kamu Satış Müdürü Ayşegül Gökçe, Kamu Satış Yöneticisi Mahir Akkuş, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Süleyman Yurt, İzmir Bölge Satış Yöneticisi İrfan Özsevim, Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan ve Satış Sonrası Hizmetler Yöneticisi Melik Üçgül katıldı.

410 Avenue İzmir ulaşımında yerini aldı

Düzenlenen törende bir konuşma yapan TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi ESHOT’a gerçekleştirdikleri 300 Avenue teslimatının ardından yine Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi İZULAŞ’ın filosuna 110 Avenue araçlarının katılmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Öncelikle güzel kentimiz İzmir’de bulunmaktan, İzmir’e sunulan bir hizmetin parçası olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. İzmir kentiçi ulaşımında Avenue konforu ve ayrıcalığını yaşatmak bize gurur veriyor. Artık kentiçi ulaşımda güvenlik ve seyahat sürecinde konfor çok büyük önem taşıyor. Engelli donanıma sahip araçların artık ulaşımda yer alması bir zorunluluk. İzmir Büyükşehir Belediyesi de güvenliği üst düzeye taşıyan, engelli vatandaşların da ulaşım talebine katkı sağlayan araçları hizmete sunabilmek adına çok önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Bu yatırım sürecinde bizim de engelli donanımına sahip, üst düzey güvenlik ve teknolojiyi içinde barındıran Avenue araçlarımız 2013 yılında ilk kez İzmir ulaşımında yerini aldı. Halen 300 adet Avenue aracımız ESHOT bünyesinde hizmet veriyor. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz 110 adet Avenue ile İzmir ulaşımında hizmet veren Avenue sayısı 410 adete ulaşmış oluyor. Bugün 1500 dolayında Avenue aracımız Türkiye’nin birçok kentinde ulaşım alanında hizmet veriyor. Kentiçi ulaşımda akıllı sistemlerle birlikte ulaşım konforu artmaya devam edecek. TEMSA, üretimini gerçekleştirdiği otobüslerin tamamında hayata geçireceği akıllı sistemlerle hizmet kalitesini daha da üst düzeye taşımaya devam edecek. TEMSA 7 metreden 18 metreye ulaşan ürün çeşitliliği ile de sadece ülkemizin değil, tüm dünya pazarlarında öne çıkan bir marka. Bugün 66 ülkenin yollarında TEMSA araçları dolaşıyor. Bu ülkeler arasında ABD, Almanya, Fransa, İngiltere de yer alıyor. 7 Aralık’ta yüzde yüz yerli elektrikli otobüsümüzü tanıtacağız. Birçok belediye elektrikli otobüs alımına yönelik çalışmalar yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu belediyeler arasında yerini alıyor. Önümüzdeki süreçte elektrikli otobüslerimizin de İzmir yollarında hizmet vermesini hedefliyoruz” dedi.

Yeni Avenue araçların İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne İZULAŞ’a hayırlı olmasını dilediklerini belirten Dinçer Çelik, “Sayın Başkan Aziz Kocaoğlu’nun İzmir’e yaptığı hizmetleri ve İzmir’in geldiği noktayı görmek sadece kentiçi ulaşımına araç sağlayan bir şirketin genel müdürü olarak değil, İzmir’i çok seven bir vatandaş olarak çok mutlu ediyor. 300 adetlik Avenue aracımızın ESHOT filosuna katılması ile başlayan iş birliğimiz bugün İZULAŞ’a 110 adet Avenue ile taçlanıyor. Ben Sayın Başkan Aziz Kocaoğlu ve ekibine bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımızın hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hem de İzmir halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.