“Tema İstanbul Bahçe”de yaşam başladı

Atakent’in en gözde projesi olarak konumlanan Tema İstanbul’un butik yaşam temalı “Bahçe” Etabı; estetik mimarisi, geniş balkonlu daireleri, yemyeşil bahçe manzaraları ile konut alıcılarına konforlu bir yaşam vadediyor. Farklı peyzaj konseptleri ile çeşitlendirilmiş bahçe alanları oluşturulan projede her daire keyifli bir manzaraya sahip olarak tasarlandı. Estetik bahçelerin maksimum verimlilikte kullanılabilmesi için oluşturulan geniş balkonlar, İstanbul’da talep edilen ev konforunu misliyle karşılıyor.

Ayrıcalıklı sosyal donatıları ve modern yaşam alanlarıyla, İstanbul’un en çok tercih edilen mahallelerinden Atakent’i yepyeni bir konut konseptiyle buluşturan Tema İstanbul Bahçe’de daire satışları ise 562.000 TL’den başlayan fiyat ve 18 ay vade seçeneğiyle devam ediyor.

AİLE ODAKLI PROJE

79 metrekare ile 216 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip “Bahçe” Etabında 1+1’den 4+1’e 363 daire yer alıyor. Aile öncelikli konut projesi özelliğiyle markalı konut sektöründe özel bir yer edinen Tema İstanbul, “Bahçe” Etabıyla oturumcu ve yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor.

Her katta az daire konsepti ile butik yaşam tarzını bölgeye getiren Tema İstanbul “Bahçe” projesi; sakinlerine karmaşadan uzak, dingin ve sosyal ortak alanları ile komşuluk değerlerini öne çıkaran komple bir yaşam tarzı sunuyor. Projenin parçası olarak oluşturulan “Bahçeşehir Koleji Atakent Tema Kampüsü” anaokulundan liseye kadar tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olması sebebiyle ailelerin projeye ilgisini arttırıyor.

METRO İLE “BAHÇE”DESİNİZ



Bölgeye butik bir yaşam sunması için tasarlanan Tema İstanbul Bahçe, hızla yapımı devam eden metro durağı ile hayatı kolaylaştırıyor. Marmaray – İstanbul Havalimanı metro hattının “Tema” durağı, Tema İstanbul Bahçe yatırımcılarının ve ev sahiplerinin ulaşım alternatiflerine önemli bir çeşitlilik katıyor. İstanbul Havalimanı’na olan ulaşım kolaylığı ve alternatifleri sayesinde havayolu çalışanlarının bir numaralı tercihi konumundaki Tema İstanbul Bahçe; Ortak Girişim’in proje kapsamında planladığı yeni etap projeleri ile de yatırım değeri en yüksek projelerden biri olarak öne çıkıyor. Site içerisinde yaşayacak sakinlerine huzuru ve şehrin enerjisini bir arada sunacak olan Bahçe Etabı; İstanbul Havalimanı’nın yanı sıra TEM Otoyolu’na, E-5 Karayolu’na, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yakınlığıyla yatırımcılarına büyük avantaj sağlıyor.