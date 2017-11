Mesa, Artaş, Kantur - Akdaş, Öztaş ortaklığı tarafından hayata geçirilen Türkiye ve Avrupa’nın en büyük özel sektör karma projesi Tema İstanbul’da oturuma hazır konut fırsatları devam ederken, benzersiz olanakları ile kaliteli bir yaşam vadeden 2. Konut Etabı “Tema İstanbul Bahçe”nin lansmanı satış ofisinde gerçekleştirildi. İstanbul’un değerli lokasyonlarından Atakent’te yükselen Tema İstanbul’un “Bahçe” Etabı; estetik mimarisi, geniş teras-balkonlu daireleri, yemyeşil bahçe manzaraları ile eşsiz bir yaşam vadediyor. Atakent’in en gözde projesi olarak konumlanan “Tema İstanbul Bahçe”de; dairelerin metrekaresi lansman dönemine özel 5.200 liradan başlarken projede, büyüklükleri 79 metrekare ile 216 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 363 daire yer alıyor. Aile odaklı konut projesi özelliğiyle markalı konut sektöründe özel bir yer edinen Tema İstanbul, ikinci konut etabı “Tema İstanbul Bahçe” ile en yaşanabilir proje özelliğine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Toplamda 1,5 milyon metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen Türkiye’nin sembol projesi Tema İstanbul’un “Bahçe” Etabı 500 Milyon TL yatırım değeriyle inşa ediliyor. Projede dairelerin teslimleri 30 Haziran 2019 olarak planlanıyor.Yerleşim, eğlence ve sosyal yaşamı beraber sunarak İstanbulluları yepyeni bir yaşam kültürü ile buluşturan Tema İstanbul’un 2. Etabı; balkonda, terasta manzara keyfi sunarken eğlence dünyasına da yepyeni bir soluk kazandıracak. 2. Etabın eğlence ve alışveriş alanlarını oluşturan kısmında toplam 338 bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulacak eğlence parkında; son teknoloji eğlence üniteleri, açık ve kapalı mekanlarda yer alan kapsamlı oyun alanları, sokak eğlenceleri, festivaller ve yıl boyu kutlamalarla bütünleşecek eğlence anlayışı projede bir araya geliyor. İçinde ve çevresinde yaşayanların yaşam kalitesine canlılık katacak olan Tema World eğlence parkı; zengin peyzaj alanları, sayısız oyun fırsatları, park ve bahçeleri ile düşlediklerinizi gerçeğe dönüştürmek için tasarlandı. Parkta ayrıca, su ve ışık gösterileri barındıran göletlerin etrafında yeme içme mekânları da yer alacak. Hızla büyüyen ve sanayileşen İstanbul’da çocukların güvenliği ve sosyal olanakları her geçen gün azalırken, 2. Etapta hayata geçirilecek Tema World eğlence parkıyla hem çocuklar hem de çocukluğunu yaşamak isteyen yediden yetmişe herkes tüm gün eğlenme fırsatı bulabilecek. Yılda 20 milyon ziyaretçinin hedeflendiği Tema World eğlence parkının 2020’de faaliyete geçmesi planlanıyor.Uyguladığı eğitim modelleriyle Türkiye’de yenilikçi eğitime öncülük eden Bahçeşehir Koleji, Tema İstanbul’un “Bahçe” etabında yerini alıyor. Bahçeşehir Koleji Tema İstanbul’daki kampüsünde anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ile Fen ve Teknoloji Lisesi yer alacak. Öğrenciler Bahçeşehir Kolejinin nitelikli eğitimini bilim ve robotik laboratuvarları, STEM Center ile sportif alanları ve sanat atölyeleriyle destekleyecek kampüste ayrıcalıklı eğitim olanağına sahip olacak. 2018–2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak kampüste, Bahçeşehir Kolejinin Türkiye’de fen eğitimini dönüştürmek üzere ilk kampüsünü 2006 yılında açtığı Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi de yer alıyor. Türkiye genelinde 8 kampüsü bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin üretim ve AR-GE üssü olarak konumlandırılan kampüs, Tema İstanbul’da geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek."En iyi yatırım, oturuma uygun projedir” mottosuyla hareket eden Tema İstanbul, her dönemde tercih sebebi olarak tasarlanan projesinde yatırımcıların ilgisini çekiyor. Şehrin stratejik ulaşım projelerine yakın konumuyla öne çıkan Atakent Bölgesi; hızla devam eden Halkalı-Marmaray ve Kabataş-Mahmutbey-Halkalı Metrosu projeleri ile değerini her geçen gün arttırırken, Tema İstanbul’da bölgenin öne çıkan konut projesi olarak alıcılar tarafından ilgi odağı olmaya devam ediyor.