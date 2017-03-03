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TELEFONDAKİ SESE DİKKAT

03 Mart 2017 Cuma 11:06
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Eğer birisi sizi telefonda arayıp beni duyabiliyormusunuz derse, büyük bir dolandırıcılıkla karşı karşıyasınız. Sakın cevap vermeyin ve telefonu kapatın.

TELEFONDAKİ SESE DİKKAT
Kısa süre önce ABD'de ortaya çıkan "Beni duyabiliyor musunuz?" dolandırıcılığı tüm dünyaya yayılmaya başladı.
Independent'te yer alan haberde, bu yeni nesil dolandırıcılıkta sistemin nasıl işlediği anlatılıyor. Yerel bir numarayla insanları arayan dolandırıcılar, karşı tarafa hangi şirket adına aradığını söylüyor. Daha sonra "Beni duyabiliyor musunuz?" diye soruyor. Karşı taraf da 'Evet' yanıtını veriyor. Bu 'Evet' yanıtıyla dolandırıcı amacına ulaşmış oluyor. Çünkü o 'Evet'in ses kaydı alınıyor. Karşı taraf, sözlü bir anlaşmaya onay vermiş, ödeme yapmayı kabul etmiş sayılıyor.
İnsanların telefondaki 'Evet' yanıtı tehdit olarak kullanılıyor ve dolandırıcılar, karşı tarafı satın almadığı bir ürün ya da hizmetin ödemesini yapmaya zorluyorlar. Eğer karşı çıkılırsa, telefonda “evet” cevabı aldıkları için hukuki işlem başlatmakla tehdit ediyorlar. Dolandırıcılar bazen, kredi kartını çaldıkları kişinin sesini kaydetme yöntemine de başvurabiliyorlar, böylece kartı rahatça kullanıyorlar.
Polis, vatandaşları, “Beni duyabiliyor musunuz?” cümlesini duyar duymaz telefonu tek kelime etmeden kapatmaları ya da tanımadıkları numaraların çağrılarına yanıt vermemeleri yönünde uyarıyor.

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