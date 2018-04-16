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TEKSÜT, YZB’ de destek sponsoru oldu

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından biri olan Teksüt, 11-12 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Yerel Zincirler Buluşuyor’ etkinliğine Destek Sponsoru olarak katıldı.

TEKSÜT, YZB’ de destek sponsoru oldu

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından biri olan Teksüt, 11-12 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Yerel Zincirler Buluşuyor’ etkinliğine Destek Sponsoru olarak katıldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:15
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TEKSÜT, YZB’ de destek sponsoru oldu

Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen ’Yerel Zincirler Buluşuyor 2018 Konferansı ve Fuarı (YZB)’ organize perakende sektörüne ürün ve hizmet sağlayan firmalarla yerel zincir marketleri bir araya getirdi. Etkinlik, bu buluşmada 10. yılını kutladı.

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşları arasında yer alan Teksüt de bu etkinlikte standıyla yer aldı. Etkinliği değerlendiren Teksüt Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Keleş, “Yerel marketler, ulusal ve uluslararası hedeflere koşan yerli markaların kendilerine alan bulmaları açısından çok kıymetli bir misyona sahipler. Perakende sektörünün dengeli büyümesine önemli destekte bulunuyor ve yerli markaların tüketicilerle buluşma kanallarını çeşitlendiriyorlar. Aynı şekilde yerli markalar da, oluşturdukları ekonomik hareketlilikle yerel marketlerin büyümesine önemli katkı sağlıyorlar. Bu karşılıklı etkileşimi perçinleyen bir organizasyon olarak öne çıkan Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliğine biz de ‘Destek Sponsoru’ olarak dahil olduk. Organizasyondaki standımızda sektör profesyonellerine ürünlerimizi tanıttık, üretim ve yeniliklerimize ilişkin bilgi aktardık” diye konuştu.

Son Güncelleme: 16.04.2018 12:24
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