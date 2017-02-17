Teksan Jeneratör Mıddle East Electrıcıty fuarı’ndaydı

Dünyanın en büyük güç ve enerji fuarı olarak anılan Middle East Electricity, bu yıl da sektör firmalarının en son yeniliklerini sergilediği etkinlik olarak adından söz ettirdi. Türkiye enerji sektöründe yenilikçi ve öncü kimliği ile öne çıkan Teksan Jeneratör, dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi buluşturan fuarda Gold Sponsor olarak yer aldı. Sürdürülebilir enerji çözümleri konusunda da önemli çalışmalar yapan Teksan Jeneratör, fuar kapsamında hibrit güç sistemleri konulu bir de seminer düzenledi.

Kendisi küçük ihracat hedefi büyük Aydınlatma Kulesi

Kuzey Kutbu’ndan Mısır Çölü’ne, kadar geniş bir pazar ağını yöneten Teksan Jeneratör, ürün gamındaki en son yenilikleri Middle East Electricity Fuarı’nda sergiledi ve yeni ürünü küçük aydınlatma kulesini ilk kez tanıttı. Fuar ziyaretçilerinden tam not alan aydınlatma kulesi yüzde 100 yerli motora sahip olma özelliği ile dikkat çekiyor. Kendisi küçük ama enerjisi büyük olan aydınlatma kulesinin yüzde 70 küçültülmüş yeni versiyonu kullanım ve lojistik avantajı sağlıyor. Ürün, yüzde 40 daha az yakıt tüketirken yüzde 55 daha fazla aydınlatma özelliğine de sahip. Teksan Jeneratör’ün tek silindirli yerli motor kullanarak geliştirdiği ve LED paneli bulunan aydınlatma kulesinin bu güçte dünyada benzeri yok.

Aydınlatma kuleleri özellikle elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde, inşaat sahaları, yol, köprü gibi projelerin yapımı, madenler gibi pek çok alanda aydınlatma amacıyla kullanılıyor. Teksan Jeneratör, Kocaeli Serbest Bölge’deki yeni fabrikasında üreteceği küçük aydınlatma kulesini ağırlıklı olarak ihraç etmeyi hedefliyor.

Jeneratörde geleceğin teknolojisi hibrit olacak

Güçlü Ar-Ge ekibi ile sektöründe ilklere imza atan ve yeni teknolojiler geliştiren Teksan Jeneratör, TÜBİTAK işbirliği ile 2015 yılında geliştirdiği hibrit güç sistemlerinin daha kompakt versiyonunu Middle East Electricity Fuarı’nda sergiledi. Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan hibrit güç sistemleri, dizel motor ile güneş ve rüzgar enerjisine entegre bir şekilde kullanılma özelliğine sahip. Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yakıt tüketimini yüzde 65 oranında düşüren hibrit güç sistemleri çevreye duyarlı olduğu kadar ekonomik bir yatırım olarak da dikkat çekiyor. Jeneratör çalışma süresini yüzde 80’e varan oranda azaltan hibrit güç sistemleri, servis aralığının uzunluğu ve daha az teknik personel ihtiyacı ile de işletim masraflarında tasarruf avantajı sağlıyor. Isı, karbon ve gürültü emisyonunu azaltan teknik özellikleri ile de öne çıkan sistem yatırım maliyetini 1,5 yıl gibi çok kısa bir sürede çıkartıyor.

Enerji sektörünün önemli isimlerinin bir araya geldiği Middle East Electricity Fuarı’nın işbirlikleri için uygun bir ortam sunduğunu belirten Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler şunları söyledi: “Ortadoğu bizim için büyük önem taşıyor ve ihracatımızda önemli bir payı bulunuyor. Dubai’nin bölge ülkelerine açılan bir kapı olduğunu söyleyebiliriz. Yıl genelinde buradaki bayimiz aracılığıyla ürün ve hizmetlerimizi bölgeye sunarken fuar kapsamında da çok daha geniş kitlelere ulaşarak ürün ve hizmetlerimizi tanıtıyoruz. Yeni ve yüzde 100 yerli aydınlatma kulemizi ilk kez Dubai’de tanıttık. Bu güçte ve küçüklükte dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan aydınlatma kulemizi Kocaeli Serbest Bölge’deki yeni fabrikamızda üretip dünyaya ihraç etmeyi hedefliyoruz. Yerli motor kullanarak geliştirdiğimiz ürünümüzün kendi kategorisinde bir ilk olmasından gururlu ve mutluyuz.”

2017 yılında yaklaşık yüzde 20 büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Burak Başeğmezler; “Geçtiğimiz yıl 100 milyon Euro civarında ciroya ulaştık. İhracat odaklı bir şirketiz. Satışlarımızın yaklaşık yüzde 60’ını ihracat oluşturuyor ve 120’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında da hedefimiz yüzde 20 büyüme ile ciromuzu 120 milyon Euro’ya yükseltmek. Kocaeli Serbest Bölge’de yer alan ikinci fabrikamızdaki üretim gücümüzle bu hedefimize kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Geçtiğimiz senelerde bizim en büyük sıkıntımız kapasiteydi. Kapasite artışı ile birlikte müşterilerimizden gelen talebi rahatlıkla karşılayabileceğiz. İhracat yaptığımız ülke sayısını artırmak da bir diğer hedefimiz. Middle East Electricity gibi sektörümüzün uluslararası buluşmaları bu hedeflerimizi destekliyor” dedi.