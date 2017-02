TEKNOSA'DAN SON ÇEYREKTE 10 MİLYON TL KÂR

Sabancı Holding’in elektronik perakende sektöründeki öncü markası TeknoSA, 2017 hedeflerini basın toplantısı ile açıkladı. 2016’nın yeni iş modelleri, işbirlikleri ile müşterilere yeni ürün ve hizmet sunmaya odaklandıkları bir yıl olduğunu paylaşan TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, “2016 yılının son çeyreğinde 10 milyon TL kar ederek yılı pozitif tamamladık. 2017’ye müşterilerin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak daha fit bir şekilde girdik. Şimdi tüm kanallarımızda daha mükemmel bir deneyim için yenilenme atağına başlıyoruz. Yatırımlarımızın odağında mağazalarımız ve online platformlarımızda hayata geçireceğimiz yenilikler, insan kaynağı ve fark yaratan hizmetler olacak.” dedi. 69 ilde 210 mağaza ile sektörün Türkiye’deki en yaygın markası olduklarının altını çizen Gürcan, “Çoklu satış kanallarımızda geçen yıl 200 milyonun üzerinde tüketiciyi ağırladık. 2017 yılında 25 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Geliştirdiğimiz hizmet ve uygulamaları derinleştirip, entegre bir yapı ile daha çok müşteriye ulaşacağız. 2017’de benzer mağaza satışlarında (LfL) pazarın üzerinde büyüme ve yıl genelinde operasyonel karlılık hedefliyoruz.” diye konuştu.



Türkiye’nin geleceğe bağlantı noktasıyız

Bu yıl tüketici teknolojisi ürünleri pazarının mevcut trendlere göre yüzde 8 seviyesinde büyümesini beklediklerini ve bu büyümenin içerisinde TeknoSA olarak güçlü bir şekilde yer alacaklarını ifade eden Bülent Gürcan, “17 yıldır ülkemizde teknoloji perakendeciliğinin değişmez gücüyüz. Tek adreste teknoloji ürün ve yenilikçi hizmetlerini bir arada sunarak sektörde fark yaratıyoruz. 2017 yılında Türkiye’nin geleceğe bağlantı noktası olmayı sürdüreceğiz. Herkes için teknoloji ve teknolojiye dair her şey TeknoSA’da olacak.” dedi.



Perakendenin geleceği çoklu kanalda

Sektörün fijital bir dönüşüm sürecinde olduğunu ve tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiğini vurgulayan Bülent Gürcan, şunları söyledi: “Avrupa’da online teknoloji alışverişlerinin payı çift haneli rakamlara ulaştı. Türkiye’de ise bu oran henüz yüzde 2,6. Burada güçlü bir potansiyel var. Biz çoklu kanal yapılanmamızı bir taraftan global trendleri izleyerek bir taraftan da Türkiye’nin dinamiklerine bakarak güçlendiriyoruz. Sağlam altyapımız ve yaygın mağaza ağımız, çoklu kanal stratejisinde bize önemli bir avantaj, müşterilerimize ise kolaylık ve hız sağlıyor.”



Cihazlar arası bağlantı ve giyilebilir teknolojiler büyüyor

Yeni teknolojilerin sektöre hareket getireceğini belirten Gürcan “2017 yılında tüm dünyada satılan akıllı telefon adedinin 1 milyar 443 milyona ulaşması bekleniyor. Akıllı telefonlar tüm dünyada pazarın hemen hemen yarısına karşılık gelecek şekilde en büyük ürün grubu olmaya devam edecek. TeknoSA’da da bu trendi görüyoruz. 2016 yılında bu kategoride pazarın 2 katı oranında büyüdük.” dedi. Gürcan, bu paralelde giyilebilir teknoloji ürünlerinin satışının artışına da dikkat çekti ve şöyle konuştu: “2017’de bu ürünlerin gelişmiş versiyonlarıyla buluşacağız ve ilgi daha da artacak. TeknoSA olarak biz de giyilebilir aksesuarlarda 2016 yılında yüzde 152’lik bir büyüme gerçekleştirdik. 2017 yılında da giyilebilir teknolojilerin çok hızlı büyüyeceğini öngörüyoruz.



Mobil iletişimin yeni adı: Teknosacell

2015’te sektörde bir ilke imza atarak TeknoSA çatısı altında mobil iletişim hizmetini müşterileriyle buluşturduklarını dile getiren Bülent Gürcan, “2016 sonunda 100 bin aboneyi geçtik. 2017’ye de çok hızlı girdik. Mobil iletişim markamızı Teknosacell olarak yeniledik. Hattını Teknosacell’e taşıyan müşterilerimiz tek faturada hem iletişim hem de cihaz ihtiyaçlarını 24 ay taksitle karşılayabiliyorlar. Şimdi eski telefonunu TeknoSA’ya getirenlere yeni telefonları ekstra indirimli alma olanağı da sunmaya başladık. Çok yakında bu hizmeti tüm mağazalarımıza yaygınlaştıracağız.” diye konuştu.



TeknoSA’nın akıllı ailesi PREO dalya dedi

TeknoSA’nın akıllı ürün ailesi Preo’nun sektörde yürütülmüş en kapsamlı “Private Brand” uygulaması olduğuna dikkat çeken Gürcan, “Preo markası altında satılan ürünler, TeknoSA güvencesini ve tecrübesini sunuyor. Akıllı telefon ve akıllı saat ile yola çıktığımız Preo ailesini sürekli genişletiyoruz. Aksesuar, akıllı saat, action cam, VR Box, kablosuz şarj üniteleri gibi akıllı ürünlerle de farklılaşma sağlıyoruz. Preo markalı ürünlerimizin çeşit sayısı 100’ü aşıyor. 2016’nın son çeyreğinde sanal gerçeklik gözlüğümüzü, gaming ürünlerimizi ve çok ilgi gören akıllı saatimizin yenisi Pwatch 3’ü tüketicilerle buluşturmaya başladık. Pwatch saatlerimiz ile 2016’da pazarın iddialı ürünleri arasında en çok satan 3. ürün olmayı başardık. Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri paralelinde, Preo markalı ürünlerin çeşitlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.



Satış sonrası hizmetlerde yüzde 25 artış

TeknoSA’nın satış sonrası hizmetlerde de sektörde ilklere imza attığını hatırlatan ve tüketicilerin tercih sebeplerinde çok önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Bülent Gürcan, “Satış öncesi ve sırasında olduğu gibi satış sonrasında da müşterilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. TeknoGaranti ile ürünlere ek garanti veriyoruz. Dr. Teknolog çatısı altında müşterilerimizin üründen alışveriş sonrasında maksimum fayda sağlaması ve aldıkları teknoloji ürünlerinin ömrünü uzatması için en kapsamlı hizmet paketlerini biz sunuyoruz. Seçili mağazalarımızda Dr. Teknolog ekiplerimizle müşterilerimizin satış sonrası yaşadığı problemleri anında çözüyoruz. 2016 yılında satış sonrası hizmetlerde yüzde 25’lik artış sağladık. Bu yıl da hizmet rakamlarımızı en az bu oranda artırmayı hedefliyoruz” dedi.



Aile boyu eğlence TeknoSA’da

Gerçekleştirdikleri işbirlikleri ile müşteri portföylerini sürekli çeşitlendirip, genişlettiklerini ifade eden Bülent Gürcan şunları söyledi: “Oyuncak, giyim, peluş kırtasiye, kostüm, ayakkabıdan oluşan 6 farklı ana kategoride 400’ü aşkın ürün çeşidinin yer aldığı Disney Collection ürünleri, 31 ildeki 70 mağazamızda shop in shop formatında tüketicilerimizle buluşuyor. Disney karakterlerinin bir arada olduğu, bu kadar geniş ürün gamı da sadece TeknoSA mağazalarında var. Mağazalarımızda artık 2 yaşından itibaren herkese deneyim ve eğlence vaat ediyoruz. Ailenin her yaştan üyesinin mağazalarımıza girdiğinde ihtiyacı olan veya istediği teknoloji ve eğlence ürünlerini en geniş yelpazede bulabilmesi, 2017 yılı planlarımızda da önemli bir yere sahip olacak.”