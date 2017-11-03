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Tekfen Holding’in Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit’e Japonya Devlet Nişanı

03 Kasım 2017 Cuma 13:22
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Tekfen Holding Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle Japonya Devlet Nişanı ile onurlandırıldı. Gökyiğit, özellikle DEİK ve BDT İş Konseyi Başkanlığını yürüttüğü dönemde, zengin bilgi ve iş birikimiyle Japon şirketlerini Orta Asya ve Kafkas ülkelerine yatırım yapmaya teşvik etmişti.

Tekfen Holding'in Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit'e Japonya Devlet Nişanı
Japonya ile kültürel, ticari ve bilimsel işbirliklerinin gelişmesine elçilik eden isimlere verilen Japonya Devlet Nişanı’na 2017 Sonbahar Dönemi’nde layık görülen isimler ilan edildi. Japonya İstanbul Başkonsolosluğu’nun yetki bölgesi içerisinde Japonya ile Türkiye arasındaki yakın dostluk ilişkilerine ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine sunduğu katkılardan dolayı Tekfen Holding Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı” (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon) ile onurlandırıldı. Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Gökyiğit’e katkılarından dolayı bir tebrik mesajı gönderdi.

Sakura ağacı ile kurulan manevi bağ
Gökyiğit, başkanlığını yaptığı Ali Nihat Gökyiğit Vakfı yönetiminde Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne, Japonya – Türkiye ilişkilerinin başlangıcı olan 1890 Ertuğrul Fırkateyni Faciası şehitlerinin sayısı kadar sakura ağacı dikerek anma törenleri düzenlemektedir. 2009 yılı itibarıyla her yıl düzenlenen Ertuğrul Fırkateyni Anma Törenleriyle iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesine ve dostluğun pekiştirilmesine önemli katkı sundu.

Japon şirketlerini Orta Asya ve Kafkaslar’a yatırım yapmaya teşvik etti
Gökyiğit, Japonya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine yadsınamayacak ölçüde katkılar da sundu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İş Konseyi Başkanlığını yürütürken Orta Asya ve Kafkas ülkeleri ile Japon şirketleri arasında köprü görevini üstlendi. Bu ülkeler ile ilgili zengin bilgi ve iş birikimi sayesinde, Japon şirketlerini bölgeye yatırım yapmaya teşvik ederek her iki coğrafya için de katma değeri yüksek projelerin hayata geçirilmesine vesile oldu. Tüm bunlara ek olarak 2004’te Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın Japonya’da Türkiye Yılı etkinlikleri kapsamında verdiği konserler, 2015’te gösterime giren ilk Türk – Japon ortak yapımı “Ertuğrul 1890” filmi çekimlerine bir Tekfen Grup şirketi olan Antalya Stüdyolarıyla sağlanan destek ve geçtiğimiz mart ayında İstanbul Japon Haftası 2017 etkinliklerine sunulan katkı ile Gökyiğit, iki ülke arasında kültürel etkileşiminin artmasında önemli bir rol oynadı.
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