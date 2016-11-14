TBMM personelinin üzerine mermer dekor düştü

TBMM (AA) - TBMM ana binasının 3. katındaki mermer pencere dekoru, bir işçinin üzerine düştü. Sağlık Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında meydana gelen olayda, yaralıya ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve komisyondaki hekim milletvekilleri yaptı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, araştırma komisyonu toplantı salonu ve üyeler lokantasının bulunduğu binadaki merdiven boşluğunu kapatan cam tuğlalı bölümün mermer dekoru, mutfak bölümünün bahçesine düştü.

Pencere kenarından düşen parça, bahçede, resmi yemeklerde masa süsü olarak kullanılan çiçek buketlerini hazırlayan, TBMM Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Ali Ünal'ın yaralanmasına neden oldu.

Sağlık Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında meydana gelen olayda yaralıya Sağlık Bakanı Akdağ, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ile komisyonda bulunan diğer hekim milletvekilleri müdahale etti.

Akdağ ve Atıcı, yaralı işçinin ambulansa taşınmasına yardımcı oldu.

Ali Ünal'ın genel sağlık durumunun iyi, bilincinin açık olduğu kaydedildi.

Anadolu Haber Ajansı