Taşeron işçiye iki müjde

Hükümetten taşeron işçilere kıdem tazminatı ve ücretler konusunda iki müjdeli haber birden geldi. Toplam 1 milyon taşeron işçisi kamuya geçerken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadroya geçen 1 milyon taşeron işçisiyle ilgili olarak kamu kurumlarına gönderdiği yazıda günlük çıplak ücretleri 85.28 liranın altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi.
SÖZLER TUTULDU
Bakanlık yüzde 4 zammın, bu miktarın üzerine uygulanmasını istedi. Bin 800 lira olan ücretleri 2 bin 20 liraya yükseltildi. Toplu iş sözleşmesinden kazanılan yüzde 4 zamla ücretler 2 bin 100 liraya ulaştı. İşçiler önceki maaşlarının 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi. Geçiş süreci nedeniyle askıya alınan toplu iş sözleşmelerinden kaynaklı ücret ve farklar hesaplarına yattı.
Hükümetten taşeron işçilere kıdem tazminatı ve ücretler konusunda iki müjdeli haber birden geldi. Toplam 1 milyon taşeron işçisi kamuya geçerken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadroya geçen 1 milyon taşeron işçisiyle ilgili olarak kamu kurumlarına gönderdiği yazıda günlük çıplak ücretleri 85.28 liranın altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi.