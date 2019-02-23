Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
105082
ALTIN
226.293
DOLAR
5.3053
STERLİN
7.0353
EURO
6.0338

Taşeron işçiye iki müjde

Günlük ücreti 85.28 liranın ve asgari ücretin altında maaş alan taşeronları sevindiren haber geldi.

Taşeron işçiye iki müjde

Günlük ücreti 85.28 liranın ve asgari ücretin altında maaş alan taşeronları sevindiren haber geldi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:42
1372 Okunma
Taşeron işçiye iki müjde

Hükümetten taşeron işçilere kıdem tazminatı ve ücretler konusunda iki müjdeli haber birden geldi. Toplam 1 milyon taşeron işçisi kamuya geçerken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadroya geçen 1 milyon taşeron işçisiyle ilgili olarak kamu kurumlarına gönderdiği yazıda günlük çıplak ücretleri 85.28 liranın altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi.

SÖZLER TUTULDU
Bakanlık yüzde 4 zammın, bu miktarın üzerine uygulanmasını istedi. Bin 800 lira olan ücretleri 2 bin 20 liraya yükseltildi. Toplu iş sözleşmesinden kazanılan yüzde 4 zamla ücretler 2 bin 100 liraya ulaştı. İşçiler önceki maaşlarının 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi. Geçiş süreci nedeniyle askıya alınan toplu iş sözleşmelerinden kaynaklı ücret ve farklar hesaplarına yattı.

Anahtar Kelimeler:
TaşeronKıdem Tazminatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzine 11 kuruş indirim
Benzine 11 kuruş indirim
Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı
PETLAS’TAN OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİREN TRAKTÖR LASTİĞİ
PETLAS’TAN OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİREN TRAKTÖR LASTİĞİ
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim