Taşeron işçiye iki müjde

Hükümetten taşeron işçilere kıdem tazminatı ve ücretler konusunda iki müjdeli haber birden geldi. Toplam 1 milyon taşeron işçisi kamuya geçerken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadroya geçen 1 milyon taşeron işçisiyle ilgili olarak kamu kurumlarına gönderdiği yazıda günlük çıplak ücretleri 85.28 liranın altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi.



SÖZLER TUTULDU

Bakanlık yüzde 4 zammın, bu miktarın üzerine uygulanmasını istedi. Bin 800 lira olan ücretleri 2 bin 20 liraya yükseltildi. Toplu iş sözleşmesinden kazanılan yüzde 4 zamla ücretler 2 bin 100 liraya ulaştı. İşçiler önceki maaşlarının 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi. Geçiş süreci nedeniyle askıya alınan toplu iş sözleşmelerinden kaynaklı ücret ve farklar hesaplarına yattı.