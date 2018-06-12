Tarihi Lezzetler Bu Yaz Deraliye Restaurant'ta…

Sultanahmet’te ve Ayasofya'nın yanı başında yer alan Deraliye Osmanlı Mutfağı Restaurant eski kaynaklara dayanarak hazırladığı Osmanlı Saray Mutfağı menüsü ile yaz sezonuna giriyor

Osmanlı Saray Mutfağı’nın unutulmuş tatlarını sunan Deraliye, hazırladığı özel menüsü ile yaz sezonuna giriyor. Haziran ayından itibaren sunulan yaz Menüsünde Erikli Kuzu Gerdanı, Kaz Keb, Kavun Dolması, Yufka Çanağında Keşkekli Kuzu İncik, Ballı Gemici Böreği,Vişneli yaprak sarma ve Lezine gibi aslına uygun reçetelere sağdık kalınarak hazırlanmış tarihi lezzetler yer alıyor. Menüdeki bazı yemek tariflerinin alındığı kaynakları aşağıda görebilirsiniz.

Yaz boyunca Cuma ve Cumartesi akşamları canlı Klasik Türk Müziği ziyafetlerinize eşlik edecek.

Her gün 11:00-24:00 saatleri açık olan Deraliye Restaurant ayrıca, yazın hazırlayacağı özel haftalarda farklı Saray yemeklerini keyfini sunmaya devam ediyor.

Erikli Kuzu Gerdanı: Fatih Sultan Mehmet'in sofrası için pişirilen ve 1539 yılı sünnet Şöleninde ağalara ikram edilen yemeklerden biridir.Mutancene varlığını iki yüz yıl koruduğuna göre Osmanlı Saray mutfağının en baş yemeklerindendir.

Kavun DolmasıI: Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Şehzade II. Bayezid ve Şah Cihangir için 1539 yılında verdiği sünnet ziyafeti belgelerinden alınmıştır.

VİŞNE YALANCI DOLMASI: Mehmet Kamil, Melceü’t Tabbahin, 1844

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