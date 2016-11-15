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Taç, Star Wars heyecanına ışıltı katıyor

15 Kasım 2016 Salı 15:42
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Trendleri yansıtan yenilikçi ürünleriyle milyonlarca eve giren TAÇ, kitleleri peşinden sürükleyen Star Wars’un yeni filmine özel tek kişilik lisanslı nevresim takımı ile Star Wars tutkunlarına bambaşka bir deneyim sunuyor.

Taç, Star Wars heyecanına ışıltı katıyor
14 Aralık’ta vizyona girecek olan Rogue On: A Star Wars Story (Bir Star Wars Hikayesi) filmine özel tek kişilik nevresim takımıyla film heyecanına ortak oluyor. Nevresim takımının üzerindeki desenler, özel bir baskı teknolojisi sayesinde gündüzleri gün ışığını depoluyor, geceleri ise bu ışığı yansıtarak Star Wars tutkunlarını göz alıcı bir maceraya sürüklüyor. Star Wars hayranı olan herkese hitap eden nevresim takımı böylece aksiyon severlere ışıklı bir ortam yaratıyor. 

TAÇ Star Wars lisanslı nevresim takımlarının yanı sıra, Zorlu Tekstil Grubu’nun diğer tüm lisanslı ürünlerine TAÇ Konsept ve Linens mağazaları ile www.tac.com.tr  sitesinden ulaşmak mümkün. 

TAÇ Star Wars lisanslı tek kişilik nevresim takımı fiyatı: 115 TL

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