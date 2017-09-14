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Spor ve Aktif Yaşam Fuarı açıldı

14 Eylül 2017 Perşembe 14:58
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Spor endüstrisinin büyümesini sağlamak misyonuyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Spor ve Aktif Yaşam Fuarı, İstanbul'da açıldı.

Spor ve Aktif Yaşam Fuarı açıldı
İSTANBUL (AA) -

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Yağmur Arslan, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Serhat Deniz katıldı.

Ayrıca, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide ikinci olarak gümüş madalya kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar ile cirit atmada 5. olan genç atlet Eda Tuğsuz, Avrupa şampiyonu kürekçiler Mert Kaan Kartal ve Fatih Ünsal, 2017 gençler Avrupa şampiyonu kick boksçular Doğukan Güzelkabaağaç ve Erdal Karataş da açılış töreninde fuara katılanlarla buluştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul'un spordaki önemine değindi. Boz, "Önemli bir fuar. İstanbul'da bizim denetimimize tabi olan 1200'e yakın spor tesisi bulunmakta. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bu fuarı gerçekleştirenlere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Beş salon ve 40 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilen fuarda Türkiye dışında ABD, Almanya, Çin, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, KKTC ve Slovenya'dan 93 farklı markayı bünyesinde barındıran 133 firma yer alıyor.

Fuar, 17 Eylül Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.


Anadolu Haber Ajansı
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