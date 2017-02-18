Citroën’in yakın bir dönemde Türkiye pazarında da lanse etmeye hazırlandığı; stil, çok yönlülük ve konforun üst düzeyde birleşimine sahip modern VIP Binek Van SpaceTourer, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda farklı bir yönünü daha, Citroën SpaceTourer 4x4 Ë Concept ile göstermeye hazırlanıyor.

Seri üretim modelin güçlü yanlarını 4 çeker sistemleri üreticisi Dangel tarafından geliştirilmiş 4x4 sistemiyle destekleyen SpaceTourer 4x4 Ë Concept, her türlü zeminde tasarım, mutluluk ve öncü teknoloji tutkunları için muhteşem bir yol arkadaşı olacak. SpaceTourer 4x4 Ë Concept’in şık tasarımında, “Ë” adındaki ürün ve aksesuar koleksiyonunda yer alan renk ve stilleri kullanıldı.

Binek Van ve SUV özelliklerini birleştiren estetik ve enerjik tasarım

Estetik olarak Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept, kabininde ve gövdesindeki renkler ve malzemeler konusunda ustaca bir yaklaşıma sahip. Keskin ve enerjik bir görünüşe sahip olan SpaceTourer 4x4 Ë Concept, VIP Binek Van ve SUV araçların en iyi özelliklerini bünyesinde bir araya getiriyor, her araziye uygunluk kabiliyetinin altını çiziyor.

Space Tourer 4x4 E Concept, orjinal tasarımı ve orjinal gövde boyası ile ön dikkat çekiyor. SpaceTourer 4x4 Ë Concept’in “Teknik Beyaz” renkli gövde kaplaması üzerinde “Teknik Gri” kamuflaj desenleri ayrıca bir fon oluştururken, kırmızı noktalardan oluşan süslemeler sayesinde de dinamizm duygusu vurgulanıyor. Aracın 19 inçlik koyu krom renkli jantlarındaki kırmızı detaylar gövdeyle uyum içerisinde. Ön kapılardaki 4x4 logoları, bagaj kapağında da kullanıldı. “Ë” logoları ise koyu renkli arka yan camlarda kendilerini gösteriyorlar. Ön ve arka tampon altlarındaki alüminyum korumaları, yan kapılardaki benzer detaylar ve tavan çıtaları ile arazi aracı vurgusu tamamlanıyor. SpaceTourer 4x4 Ë Concept’in en dikkat çeken aksesuarlarından bir diğeri de kar zinciri olan lastikleri.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek olan SpaceTourer 4x4 Ë Concept, modelin 4,60 metrelik toplam uzunluğa sahip, XS olarak adlandırılan kısa dingil mesafeli kompakt ve dinamik versiyon üzerinden geliştirildi. Segmentinde 9 kişilik oturma kapasitesini bu boyutlarda sunarak bir ilki gerçekleştiren bu gövde seçeneği, ayrıca 1.90 metrelik yüksekliğiyle avantajlı bir hacim sunuyor. SpaceTourer 4x4 Ë Concept’te ise, kol dayamalarına sahip bağımsız arka koltuk kullanımlarına gidilerek 2+2 kişilik bir oturma düzeni sergileniyor.

SpaceTourer modelleri XS, M ve XL olarak 3 ayrı uzunluk sunarak hem ailelerin hem de profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Yerden yüksekliği arttırılmış gövdesi ve Dangel’in geliştirdiği 4x4 sistemiyle bu konsept, 2 metreden alçak olan toplam yüksekliğiyle yeni maceralardan ve bilinmeyene açılan keşiflerinizden döndüğünüzde çoğu park yerine girebilmenizi sağlıyor.

Markanın simgelerinden “Ë” harfinden esinlenilen aksesuar programı

Yeni konsept araç, 2016 Paris Otomobil Fuarı’nda dünya lansmanı yapılan “Ë” adındaki ürün ve aksesuar koleksiyonundan ilham alınarak tasarlandı. Bu ürünler için kullanılan harf, Citroën kimliğinin temel taşını oluşturan tekil harfe atıfta bulunuyor ve bir E’nin üzerine gelen çift nokta ile telaffüz ediliyor.

SpaceTourer 4x4 Ë Concept’in sürgülü yan kapıları açılınca, her bir bileşenin şık bir şekilde yerleştirildiği sıcak bir tasarım düzenine sahip olan etkileyici derecede geniş bir kabinle karşılaşılıyor. Geniş cam tavan iki ayrı bölmeyle kapatılabiliyor. Gösterge panelinde ve kaplamalarda kişiselleştirme detayları görülüyor. Mavi, beyaz ve kırmızı renk düzenindeki iç mekanda “Ë” koleksiyonundan ilham alınan grafik ögelere yer verildi.

Citroen Advanced Comfort programı dahilinde geliştirilen iç mekanda beden ve zihin sağlığı için tam uyumlu koltuklar son derece konforlu bir karaktere sahip. Üst bölgeleri beyaz deri, altları gri alcantara kaplı koltukların her biri bağımsız hareket edebiliyor. Emniyet kemerlerinde olduğu gibi koltuklardaki şerit konturları “Ë” koleksiyonuna özel olan ince, kırmızı ve mavi ayrıntılardan oluşuyor. Segmentinde 9 kişilik oturma düzenini bu boyutlarda sunabilen tek araç olan SpaceTourer’in XS versiyonu hem aileler hem de profesyoneller için pratik çözümler sunuyor.

Segmentinde birer yenilik olan; bagaj kapağından bağımsız açılan arka cam ve her iki yanda yer alan “eller-serbest” sürgülü kapıları sayesinde SpaceTourer 4x4 Ë Concept’e iniş-binişler kolaylıkla gerçekleşiyor. Yolcular, kabin içinde farklı alanlara zekice yerleştirilmiş toplam 74 litrelik açık ve kapalı depolama alanlarına sahip. Arkada bir snowboard, hobi aksesuarları ve “Ë” koleksiyonundaki diğer ürünler için yeterli alan bulabilecekler. Konsept araçtaki dört koltuklu düzen, iki metreküplük yükleme hacmini mümkün kılmakta.

Dangel imzalı 4x4 sistemi ve üstün donanımlar

SpaceTourer 4x4 Ë Concept, maceracı görünüşü ve seri üretim modelden 60 mm daha yüksek olmasıyla eğlenceye adanmış yoğun yaşam bir biçimi için ideal bir yol arkadaşı. BlueHDi 150 S&S dizel motora sahip olan konsept araçta 6 ileri manuel şanzıman kullanılıyor. Dangel markasının geliştirdiği altyapı, Fransa’da istek üzerine diğer modellere de uygulanabiliyor.

Citroën SpaceTourer 4x4 Ë Concept, yeni nesil donanımları ile hayatı kolaylaştırıyor.

CITROËN Connect Nav: Ses tanıma veya 7 inçlik dokunmatik ekran ile kontrol edilen yeni 3D navigasyon sistemi.

Mirror Screen: Akıllı telefon uygulamalarının 7 inçlik tablette kopyalanması.

Head-up display: Sürücülerin önemli sürüş bilgilerini ön cam seviyesindeki şeffaf bir ekrandan takip ederken gözlerini yoldan ayırmaması.

Top Rear Vision: Geri görüş kamerası sayesinde tepeden 180° açıyla aracın arkasındaki alanın 7 inçlik dokunmatik ekrana yansıtılması.

Kör Nokta Takip Sistemi: Sürücünün kör noktasına bir araç girdiği zaman uyarı yapılması.

Hız sabitleyici ve trafik işaretlerini okuma: Sürücüleri hız sınırı konusunda bilgilendiren ve bu bilgilerin sürüş kontrolü ve hız sabitleyicisi ayarları için kullanılabilmesi.

Otomatik far fonksiyonu: Trafiğe bağlı olarak karanlıkta uzun ve kısa farlar arasındaki geçişlerin kontrol edilmesi.

Şeritten ayrılma ikazı sistemi: Araç sinyal kapalıyken şerit değiştirdiği zaman sürücülerin ikaz edilmesi.

Aktif Emniyet Freni: Frenleri sürücünün yerine devreye sokarak yaralanmaların azaltılması.

Çarpışma Riski İkazı: Çarpışma öncesinde sürücülerin ikaz edilmesi.

Adaptif Cruise Kontrol: Sürücülerin aracın hızını önündeki araca göre ayarlamasının sağlanması.