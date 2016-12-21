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Sony kameralarla gelen güvenli bagaj takibi

21 Aralık 2016 Çarşamba 16:08
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British Airways yolcularına özel bagaj hizmetleri veren AirPortr, bagaj güvenliği ve takibini Sony çözümleriyle sağlanıyor. Sony’nin üstün kalitede görüntü sunan kameraları ile bagajlar, havaalanına girerken ve çıkarken, x ışını taramaları gibi katı güvenlik kontrollerinden geçerken kesintisiz izleniyor ve anlık güvenlik raporları hazırlanabiliyor.

Sony kameralarla gelen güvenli bagaj takibi
Avrupa'da türünün ilk örneği olan AirPortr, British Airways yolcuları için özel bagaj hizmetleri sunarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Şirket, Londra içinde, havaalanları dâhil olma üzere, bagajlarınızı istediğiniz yerden alıp istediğiniz yere teslim ediyor. Tabii, bu sistemin sorunsuz, kesintisiz ve güvenle çalışması gerekiyor. Airportr, bu güveni Sony çözümleriyle sağlıyor. Sony’nin oldukça uygun maliyetli, yönetimi kolay, geleceğe dönük ve birbiriyle entegre olarak sunduğu Full HD IP ağ kameraları ile bagajlar her hava koşulunda takip edilebiliyor. Böylece bagajlar, aktarımın her aşamasında hasarlara, kurcalamaya ve hırsızlığa karşı korunurken Airportr, katı havayolu güvenlik gereksinimlerine uyan bir izleme çözümüne kavuşmuş oluyor.

Her şartta sağlanan kesintisiz güvenlik
Sony’nin sunduğu modeller arasında, hava şartlarına dayanıklı 2 adet SNC-EB632R sabit kamera ve kompakt, dikkat çekmeyen 40 adet SNC-XM631 ve 4 adet SNC-XM632 mini dome kamera bulunuyor. Bunların hepsinde View-DR görüntü işleme teknolojisi bulunuyor. Bu sayede, hem düşük ışıklı hem de büyük cam alanlar barındıran havaalanlarında doğrudan güneş ışığından kaynaklanan parlama ve arka aydınlatma gibi zorlu yüksek kontrastlı ortamlarda mükemmel görüntü netliği elde ediliyor. Sistem, Texuna Integrated Güvenlik Sistemleri ve Third Millennium and Wavestore (VMS) aracılığıyla uygulandı.

Sony ile kıymetli eşyalar güvenli ellerde
Sony’nin sunduğu çözüm ile bu alandaki rekabet yeteneklerini güçlendirdiklerini vurgulayan AirPortr Güvenlik ve Uyumluluk Başkanı Danielle Sharp, sözlerine şöyle devam ediyor: "Kurum olarak, güvenliğin her yönünü oldukça ciddiye alıyoruz ve hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz. Sony izleme sistemi, kıymetli eşyalarının güvenilir ellerde olduğu konusunda müşterilerimize eksiksiz bir güvence veriyor. Müşterilerimiz, AirPortr'un kıymetli eşyalarını sürekli güvende tutacağı konusunda sarsılmaz bir güvenceye sahip. Sony, işletmemizle birlikte esnekleşip büyüyebilen, sektöründe lider bir izleme çözümünün tüm avantajlarını bize sağlıyor ve böylece AirPortr'un küresel alanda seyahat deneyimini iyileştiren, güvenilir bir marka olarak itibarını güçlendiriyor.”
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