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ŞOK MARKETLER’DEN EZBER BOZACAK DİJİTAL HAMLE: CEPTE ŞOK

25 Temmuz 2017 Salı 13:24
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Son yıllarda mağaza konseptini yenileyip, ürün yelpazesini farklılaştırarak kendi kulvarında öne çıkan ŞOK Marketler, yeni dijital hamlesiyle alışverişte ezber bozmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en hızlı büyüyen perakende zinciri ŞOK Marketler şimdi de uygun fiyatlı zincir marketler içinde dünyada bir ilke imza atarak, online alışveriş imkanı sağlayan tek zincir marketi oluyor.

ŞOK MARKETLER'DEN EZBER BOZACAK DİJİTAL HAMLE: CEPTE ŞOK
Türkiye’de uygun fiyatlı zincir marketler arasında cep telefonu üzerinden alışveriş yapma imkanı sağlayacak ilk uygulama olan Cepte ŞOK, ŞOK Marketleri rakiplerinden ayıran özelliklerden biri olacak. Uygulama aynı zamanda dünyada uygun fiyatlı zincir marketler arasında da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Cep telefonu üzerinden siparişlerini verebilecek olan müşteriler, ‘Tıkla, Gel, Al’ mantığıyla seçtikleri ürünleri kendi belirledikleri zaman diliminde kendilerine en yakın ŞOK Market’ten aynı gün içinde teslim alabilecek. Alışveriş internet üzerinden tamamlanacağından, mağazada kuyruk bekleme derdi de sona erecek.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “ŞOK Marketler olarak dijital hamlemizle alışverişte ezber bozmaya hazırlanıyoruz. Böyle bir hamleyi kendi kulvarımızda ilk biz attığımız için heyecanlıyız. Tüketicilerimiz neredeyse biz de orada olmalıyız dedik ve şimdi onlara sadece bir tık kadar yakınız. Müşterilerimize günlük tempolarında zaman kazandırmak ve her zaman yakından takip ettikleri ŞOK Marketler fırsatlarını kaçırmamalarını sağlamayı amaçladık” dedi.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen perakende markası ŞOK Marketler, müşterilerini dinledi ve on-line alışveriş seçeneğini de uygulamaya başladı.

Android ve Ios programlarını destekleyen telefonlardan ücretsiz indirilebilen “Cepte ŞOK” uygulaması, “internetten öde, marketten teslim al” modelini izliyor. Yani tüketiciler uygulama üzerinden alışverişlerini yapıp, sadece teslim almak için markete gidiyor.

Tüm dünyada yaygın olan ‘Tıkla, Gel, Al (Click&Collect)’ prensibiyle geliştirilen uygulama, tüketicilere zamandan tasarruf ve ŞOK Marketler ’in ilgi çeken fırsat ürünlerine hemen ulaşma imkânı sağlıyor.

Cepte ŞOK adını verdiği cep telefonu uygulamasını tanıtan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, bu uygulamayla müşterilerine zaman kazandırmak ve alışveriş rutinlerini kolaylaştırmak istediklerini ifade etti.

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