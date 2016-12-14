banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

14 Aralık 2016 Çarşamba 11:44
Bu haber 756 kez okundu

Tipi ve buzlanma nedeniyle sağlık ekipleri, kaza bölgesine güçlükle ulaşabildi

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 15 yaralı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kangal-Hekimhan karayolunun Abdalboğan mevkisinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü ile 4 araç çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine, UMKE ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olumsuz hava koşulları ve yoldaki buzlanma nedeniyle sağlık ekipleri güçlükle olay yerine ulaştı. Ambulanslara alınan yaralıların büyük bölümü hastanelere gönderildi.

Sivas'tan yola çıkan UMKE ekibini taşıyan araç, Ulaş ilçesi çıkışındaki Tecer köprüsü mevkisinde buzlanan yolda devrildi. Kazada, bir UMKE görevlisi yaralandı. Hekimhan ilçesinden yola çıkan bir ambulans da kara saplandı.

Sivas Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı sağlık görevlilerinin olay yerine ulaştığını belirterek, "1'i ağır 15 civarında yaralı var. Yoğun tipi var, ambulanslar güçlükle ulaşıyor." dedi.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.