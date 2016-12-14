Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kangal-Hekimhan karayolunun Abdalboğan mevkisinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü ile 4 araç çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine, UMKE ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olumsuz hava koşulları ve yoldaki buzlanma nedeniyle sağlık ekipleri güçlükle olay yerine ulaştı. Ambulanslara alınan yaralıların büyük bölümü hastanelere gönderildi.

Sivas'tan yola çıkan UMKE ekibini taşıyan araç, Ulaş ilçesi çıkışındaki Tecer köprüsü mevkisinde buzlanan yolda devrildi. Kazada, bir UMKE görevlisi yaralandı. Hekimhan ilçesinden yola çıkan bir ambulans da kara saplandı.

Sivas Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı sağlık görevlilerinin olay yerine ulaştığını belirterek, "1'i ağır 15 civarında yaralı var. Yoğun tipi var, ambulanslar güçlükle ulaşıyor." dedi.