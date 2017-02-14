Şirketler üst düzey yöneticilerine lüks araç kiralıyor

2005 yılında Türkiye’de operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi hizmetlerini sunmaya başlayan ALD Automotive, dev holdinglerle çalışmaya devam ediyor. Araç satın almak yerine operasyonel kiralamaya yönelen şirketlerintercihi genellikle B ve C sınıfı orta segment araçlar olurken; üst düzey yöneticiler ise özel donanımlı lüks araçları talep ediyor.

ALD Automotive Satış ve Pazarlama Direktörü Berk Mumcu şirket üst düzey yöneticilerinin kiralama tercihleri ile ilgili şunları söyledi: “Holdingler ve şirketler satın almaları halinde önemli tutarda bütçe ayırmak zorunda kalacaklarından ve kiralama şirketlerinin sundukları standarta hizmeti almakta zorlanacaklarından lüks ithal araçları üst düzey yöneticileri için kiralamayı tercih ediyorlar. Bize uzun dönem kiralama yaptığımız şirketlerden talepler geliyor. Talepler doğrultusunda her marka-model aracı sunabiliyoruz. Operasyonel alandaki kapsamlı hizmetlerimizle de, yurtdışında olduğu gibi Türkiye’de de en bilinir şirketlerin tercih ettiği marka olduk”dedi.