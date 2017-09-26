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Şirketinizde veri sızıntısı önlemek elinizde!

26 Eylül 2017 Salı 13:21
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Firmaların %78’i içeriden veri sızıntısına maruz kalıyor. Çalışanların %50’si ise işten ayrıldığında bazı gizli firma bilgilerini de beraberinde götürüyor. Kritik bilgilerinin sızması, firmalar açısından hayati sorunlara neden olabiliyor. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, şirketlerin iç bünyesinden kaynaklanan sızıntılara karşı, Veri Sızıntısı Önleme (DLP) çözümü sunan öncü firmalardan Safetica ile global düzeyde işbirliği yapmaya başladı. Safetica, insan hatasından kaynaklanan veya kötü niyetle gerçekleştirilen dijital eylemlere karşı şirketlerde güvenlik önlemi sağlıyor.

Şirketinizde veri sızıntısı önlemek elinizde!
Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, dijital güvenlik konusunda müşterilerine daha geniş alternatifler sağlayabilmek amacıyla dünyanın öncü DLP kuruluşu Safetica’nın çözümlerini hem global düzeyde hem de Türkiye’deki kurumsal müşterilerine sunmaya başladı.

Sızıntı dışarıdan çok içeriden gerçekleşiyor
Safetica için yapılan bir araştırmaya göre; 
* Firmaların %78’i içeriden veri sızıntısına maruz kalıyor. 
* Çalışanların %60’ı gizli firma bilgilerini kullanmayı ve paylaşmayı bir sorun olarak görmüyor.
* Çalışanların %50’si işten ayrıldığında bazı gizli firma bilgilerini de beraberinde götürüyor.

Hangi veriler kritik?
Sözleşmeler, stratejik planlar, teknik uzmanlık bilgileri, müşteri veritabanı, kişisel müşteri bilgileri, endüstriyel çizimler, projeler, muhasebesel kayıtlar ya da başka ticari bilgiler. Genelde tüm bunlar, firma dışına sızmaları durumunda şirkete zarar verebilecek gizli bilgiler içeriyor.

DLP nedir?
Veri Sızıntısını Önleme (DLP-Data Leak Prevention) çözümleri, istemeden ya da kasıtlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda firma dışına çıkmaması gereken kritik verilerin firma dışına sızdırılmasını önleyen yazılımlardır. 

Safetica ne yapıyor?
Safetica, sektör ayrımı yapmadan şirket güvenliği ilkelerini kullanıcı aktivitelerine uygulayabilen, kurumsal düzeyde tam kapsamlı bir DLP çözümü olarak öne çıkıyor. Planlı ya da yanlışlık sonucu oluşan veri sızıntılarına, kötü niyetlere köstebek eylemlere, verimlilik sorunlarına ve ‘kendi cihazını getir (BYOD)‘ uygulamalarının oluşturduğu güvenlik risklerine karşı koruyor. Komple bir DLP çözümü olarak; Veri Sızıntısı Önleme, Cihaz Yönetimi, Verimlilik Analizi, Aktivite Raporlama, Yasal Uyumluluk ve Şifreleme özellikleri sunuyor.

Hangi ölçekte firmalar faydalanabiliyor?
Safetica, her sektördeki her ölçekteki firma için kullanışlı bir ürün olarak öne çıkıyor. Binlerce kullanıcılı büyük kurumsal yapılar olduğu kadar, 30-100 kullanıcılı orta ölçekli şirketler de Safetica DLP hizmetini uygun maliyetle edinebiliyor.

Safetica ile ilgili daha fazla bilgi için şu linke bakabilirsiniz: https://www.eset.com/tr/business/technology-alliance/data-loss-prevention/


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