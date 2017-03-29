Siirt'te AK Parti'li kadınlara yapılan taşlı saldırı

Aktay, halk oylaması çalışmaları kapsamında Barış Mahallesi'nde broşür dağıttıktan sonra halay çeken AK Parti'li kadınlara yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırıda başından yalanan AK Parti Siirt Kadın Kolları üyesi Kübra Başkurt'u (22) evinden ziyaret etti.

Aktay, Başkurt'a geçmiş olsun dileklerini aktardı, hiçbir zaman HDP'lilerin demokratik bir ortamda ve demokratik şartlarda konuşmayı ve tartışmayı beceremediğini söyledi.

HDP'nin en güçlü propaganda aracının şiddet olduğunu ifade eden Aktay, şöyle konuştu:

"Şiddet uygulayarak, insanları sindirmeye çalışıyorlar. 12 yaşın altındaki çocukları böyle bir ortamda alçakça kullanmaktan geri durmuyorlar. O çocukların masumiyetine mi inanacaksın ya da onları düşünüp onlara mı acıyacaksın? Emniyet bunları alacak belki büyükleri bunun hesabını verecek, bir şekilde birilerinin bunun hesabını vermesi gerekiyor. Şu anda bir demokratik tartışma içerisindeyiz. Bizim hiç kimseye yaptığımız en ufak bir baskı, zulüm ve şiddet söz konusu değil."

Partili arkadaşlarının saldırılardan korkmadığına işaret eden Aktay, "Bunları 15 Temmuz'un tankları, uçaksavarları ve jetleri sindirmemiş, bunların taşları mı sindirecek ? Allah o çocuklara da hidayet versin. O çocuklardan daha çok büyüklerini daha sorunlu görüyorum." ifadesini kullandı.

- "'Barış' diyerek ateş açıyor"

Terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin Kürt halkına acıdan başka bir şeyi reva göremediğine vurgu yapan Aktay, şöyle devam etti:

"Referandumda söyleyecek sözü olmayan HDP'nin vereceği hiçbir şey yok. Dilinden 'barışı' düşürmeyen hareket elinden taşı da düşürmüyor. Bir elinde taş ve silah var, 'barış' diyerek ateş açıyor. Artık herkes bilmelidir ki bu ülkede şiddet, artık en ufak bir hoşgörünün gösterilemeyeceği bir hareket olacaktır. Demokratik zeminde şiddet olmayacak ve herkes hesabını bundan sona buna göre yapacak."

AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz de provokatörlerin yönlendirmesiyle defalarca saldırıya maruz kaldıklarını söyledi.

Daha önce de partideki arkadaşlarına taşlı ve üzerlerine köpek salarak saldırı geçekleştirildiğini belirten Temiz, saldırıyla çalışmalarının engellenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Temiz, HDP'lilerin çocukları alet ederek taşlı saldırı yaptığını dile getirdi.

Aktay, daha sonra saldırıda hasar oluşan AK Parti otobüsünü bir süre inceledi.

Saldırı anında araçta bulunan Reşit Çakır, taşı atan çocukların 18-19 yaşlarında bir genç tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Çocukları provoke eden şahısı karakolda teşhis ettiklerini ifade eden Çakır, söz konusu kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

SİİRT (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Siirt'te AK Parti'li kadınlara yönelik taşlı saldırıya ilişkin, "Şiddet uygulayarak, insanları sindirmeye çalışıyorlar. 12 yaşın altındaki çocukları böyle bir ortamda alçakça kullanmaktan geri durmuyorlar." dedi.Anadolu Haber Ajansı