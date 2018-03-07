Shell’den Kadın Emeğine Destek

İstasyonlarına gelen misafirlerine en keyifli deneyimi sunmak için çalışan Shell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadın müşterilerine özel bir hediye ile kutlayacak. Shell, 8 Mart’ta akaryakıt istasyonlarına gelen kadın müşterilerine, Ravandalı Kadınlar Derneği üyesi 50 kadının ürettiği 35 bine yakın lale broş hediye edecek.



Kırsal alanda yaşayan kadınların el emeklerini değerlendirmek ve sosyal yönden güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında aylarca süren çalışmanın ürünü olan lale broşlar, “Ravandalı Kadınlar Derneği üyesi 50’yi aşkın kadının el emeği olan bu hediyeyi size sunmaktan mutluluk duyuyoruz” mesajını içeren bir kartla, Shell akaryakıt istasyonlarına uğrayan kadın misafirlerine dağıtılacak. Shell, kırsal alandaki kadınların el emeklerinin değerlendirilmesi yönünde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçen sene de 8 Mart’ta müşterilerine Ravandalı kadınların üretmiş olduğu oyaları hediye olarak dağıtmıştı.



Shell, broş dağıtımı dışında müşterilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla istasyonlarını özel olarak hazırladığı afişlerle donatacak. Tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanan bu özel gün için hazırladığı afişlerde Shell “Kadınlarımıza her alanda tam destek” mesajına yer verecek.