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Shell’den Kadın Emeğine Destek

Shell Türkiye, kadın müşterilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Anadolu kadınlarının el emeğini ve yaratıcılığını sergilediği çok özel bir hediye ile kutlayacak. Kilis’e bağlı 8 köyde faaliyet gösteren Ravandalı Kadınlar Derneği’nin 50’yi aşkın üyesi, Shell Türkiye kadın müşterileri için el örgüsü lale broşları üretti.

Shell’den Kadın Emeğine Destek

Shell Türkiye, kadın müşterilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Anadolu kadınlarının el emeğini ve yaratıcılığını sergilediği çok özel bir hediye ile kutlayacak. Kilis’e bağlı 8 köyde faaliyet gösteren Ravandalı Kadınlar Derneği’nin 50’yi aşkın üyesi, Shell Türkiye kadın müşterileri için el örgüsü lale broşları üretti.

07 Mart 2018 Çarşamba 11:44
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Shell’den Kadın Emeğine Destek

İstasyonlarına gelen misafirlerine en keyifli deneyimi sunmak için çalışan Shell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadın müşterilerine özel bir hediye ile kutlayacak. Shell, 8 Mart’ta akaryakıt istasyonlarına gelen kadın müşterilerine, Ravandalı Kadınlar Derneği üyesi 50 kadının ürettiği 35 bine yakın lale broş hediye edecek.


Kırsal alanda yaşayan kadınların el emeklerini değerlendirmek ve sosyal yönden güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında aylarca süren çalışmanın ürünü olan lale broşlar, “Ravandalı Kadınlar Derneği üyesi 50’yi aşkın kadının el emeği olan bu hediyeyi size sunmaktan mutluluk duyuyoruz” mesajını içeren bir kartla, Shell akaryakıt istasyonlarına uğrayan kadın misafirlerine dağıtılacak. Shell, kırsal alandaki kadınların el emeklerinin değerlendirilmesi yönünde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçen sene de 8 Mart’ta müşterilerine Ravandalı kadınların üretmiş olduğu oyaları hediye olarak dağıtmıştı.


Shell, broş dağıtımı dışında müşterilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla istasyonlarını özel olarak hazırladığı afişlerle donatacak. Tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanan bu özel gün için hazırladığı afişlerde Shell “Kadınlarımıza her alanda tam destek” mesajına yer verecek.

Son Güncelleme: 07.03.2018 14:24
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