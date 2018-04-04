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Shell, Mobiliz ile bir ilke daha imza attı!

Türkiye’yi ilk “Taşıt Tanıma Sistemi” ile tanıştırma unvanına sahip Shell ile araç takipte Türkiye teknoloji lideri Mobiliz, bir ilke imza atarak güçlerini birleştirdi. Shell ve Mobiliz arasında gerçekleşen iş birliği ile, Shell Filo Çözümleri içerisinde yer alan Shell FiloPlatform’u kullanan farklı ölçeklerdeki şirketler, Mobiliz tarafından geliştirilmiş ileri düzeyde araç takip özelliklerinden yararlanırken, filo giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Anlaşma kapsamında, akaryakıt ve araç takip sektöründe ilk kez bu kapsamda ikili bir ortaklık oluştu.

Shell, Mobiliz ile bir ilke daha imza attı!

Türkiye’yi ilk “Taşıt Tanıma Sistemi” ile tanıştırma unvanına sahip Shell ile araç takipte Türkiye teknoloji lideri Mobiliz, bir ilke imza atarak güçlerini birleştirdi. Shell ve Mobiliz arasında gerçekleşen iş birliği ile, Shell Filo Çözümleri içerisinde yer alan Shell FiloPlatform’u kullanan farklı ölçeklerdeki şirketler, Mobiliz tarafından geliştirilmiş ileri düzeyde araç takip özelliklerinden yararlanırken, filo giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Anlaşma kapsamında, akaryakıt ve araç takip sektöründe ilk kez bu kapsamda ikili bir ortaklık oluştu.

04 Nisan 2018 Çarşamba 14:37
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Shell, Mobiliz ile bir ilke daha imza attı!

İHKİB’in yeni başkanı Mustafa Gültepe oldu 
Mustafa Gültepe, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, “Zorlu üç yılın ardından 2018’e çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 11,4 artıdayız. Hızımıza hız katıp bu oranı çok daha yukarılara çekmek için çalışacağız” diye konuştu.  

Shell, Mobiliz’in araç takip teknolojisinden yararlanırken; Mobiliz, Shell’in tek acentası olarak, Shell Filo Çözümleri’ni kendi müşterilerine sunabilecek.
 
Günümüzde şirketlerin giderek artan mobil operasyonları, sahadaki araçların verimli yönetimini ve akaryakıt harcamalarının sistematik bir şekilde izlenmesini zorunlu kılıyor. Shell ve Mobiliz arasında gerçekleşen iş birliği kapsamında, Shell FiloPlatform’u kullanan şirketlere araç sayısından bağımsız olarak önemli avantajlar sunuluyor. Bu iş birliği, özellikle araç sayısı sınırlı KOBİ’ler için çok büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.
 
Shell ve Mobiliz arasında imzalanan anlaşma ile Mobiliz, Shell’in tek acentası oldu. Bu iş birliği sayesinde, Türkiye’de ilk kez, her ölçekteki şirket, araç sayısına bağlı olmadan avantajlı koşullardan yararlanabilecek. Shell FiloPlatform ve Mobiliz müşterileri bir yandan kendi ihtiyaçlarına ve operasyonlarına yönelik, Shell’in uçtan uca filo yönetimi sağlayan çözümlerinden yararlanırken bir yandan da Mobiliz’in en son teknoloji araç takip sistemine çok özel koşullarda sahip oluyor. Yeni sistem sayesinde, Shell FiloPlatform’u kullanan şirketlere, tüm gelişmiş araç takip fonksiyonlarıyla beraber, araçların yakıt tüketimine yönelik yeni raporlar ve özel ekranlar da sunuluyor. Anlaşma kapsamında Shell FiloPlatform’un ölçeğine bakılmaksızın KOBİ’lerden büyük ölçekli şirketlere kadar tüm müşterilerine sunduğu entegre çözümler, Mobiliz’in son teknoloji ile geliştirilen araç takip sistemi ile birleşiyor.
 
Shell, FiloPlatform ile, yollardaki 550.000 araca fayda sağlayacak
Shell, Türkiye’de alanında ilk ve lider olan Shell Filo Çözümleri ile her geçen gün daha da büyüyen, yenilenerek gelişen hizmetleri ve avantajları ile şirketlere değer katan “İş Ortağı” olmaya devam ediyor. Hali hazırda Türkiye’nin dört bir yanındaki yaklaşık 35.000 firma, 550.000’i aşkın araç, Shell’in geniş hizmet ağı sayesinde tüm Türkiye’ye yayılmış 1000’e yakın istasyonunda sunulan bu hizmetten yararlanıyor. Shell Filo Çözümleri içerisinde yer alan FiloPlatform üzerinden, etkin ve pratik filo yönetimi olanağına kavuşuyor.
 
 

Son Güncelleme: 04.04.2018 15:04
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