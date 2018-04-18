Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
112099
ALTIN
173.899
DOLAR
4.0130
STERLİN
5.6924
EURO
4.9722

Seramiksan Türkiye’de bir ilke imza attı…

Seramiksan, mimarların tasarımlarını kolaylaştırması için inovatif ürünü UNISTONE’u satışa sundu.

Seramiksan Türkiye’de bir ilke imza attı…

Seramiksan, mimarların tasarımlarını kolaylaştırması için inovatif ürünü UNISTONE’u satışa sundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:08
7523 Okunma
Seramiksan Türkiye’de bir ilke imza attı…

Seramiksan tarafından geliştirilen ve Türkiye’de ilk defa üretilen UNISTONE, seramik sektöründe çığır açıyor. Mimar ve tasarımcıların şık ve fonksiyonel mekanlar oluşturmalarına imkan sağlayan UNISTONE, tüm yaşam alanlarında inovatif alanlar isteyenlerin tercihi oluyor.

Yaratıcı kullanıma uygun olmasıyla dikkat çeken UNISTONE, istenilen şekilde kesilebiliyor, işlenebiliyor ve birden fazla desenli ürünlerle bir arada kullanılması, hayal edilen her yerde sınırsız uygulama seçenekleriyle tasarımda sınırları kaldırıyor. Yerde, duvarda, mutfak ve banyo tezgahlarında, yaşam alanlarının pek çok noktasında hayal edilen her yerde rahatlıkla kullanılmasıyla fark yaratan UNISTONE, modern tarzıyla geleceğin dünyasını şekillendiriyor.

Reçine ve benzeri kimyasal bağlayıcı kullanılmadan, %100 doğal malzemeden üretilmiş olan UNISTONE, içeriğinde ve yüzeyinde insan sağlığına zararlı hiçbir madde bulundurmazken tamamının geri dönüştürebilir olmasıyla çevre sağlığına da özen gösteriyor. Hijyen anlamında da öne çıkan UNISTONE kolay temizlenebilen, yanmaz, su geçirmez, yüksek ısıya, ateşe ve dona karşı direnciyle zamana meydan okuyor.

Yüzey sertliğinden dolayı aşınma ve çizilmeye karşı dayanıklılığa sahip UNISTONE, en yoğun yaya ve taşıt trafiğinde bile uzun yıllar boyunca kullanım olanağı sunuyor.

UNISTONE, 11 mm ve 20 mm kalınlığında 120 x 180 ölçülerinde üretiliyor.

Anahtar Kelimeler:
SeramiksanUNISTONE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK BAŞKANI: ERKEN SEÇİME HAZIRIZ
YSK BAŞKANI: ERKEN SEÇİME HAZIRIZ
İKMİB’İN YENİ BAŞKANI ADİL PELİSTER OLDU
İKMİB’İN YENİ BAŞKANI ADİL PELİSTER OLDU
TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR
TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim