Seramiksan Türkiye’de bir ilke imza attı…

Seramiksan tarafından geliştirilen ve Türkiye’de ilk defa üretilen UNISTONE, seramik sektöründe çığır açıyor. Mimar ve tasarımcıların şık ve fonksiyonel mekanlar oluşturmalarına imkan sağlayan UNISTONE, tüm yaşam alanlarında inovatif alanlar isteyenlerin tercihi oluyor.

Yaratıcı kullanıma uygun olmasıyla dikkat çeken UNISTONE, istenilen şekilde kesilebiliyor, işlenebiliyor ve birden fazla desenli ürünlerle bir arada kullanılması, hayal edilen her yerde sınırsız uygulama seçenekleriyle tasarımda sınırları kaldırıyor. Yerde, duvarda, mutfak ve banyo tezgahlarında, yaşam alanlarının pek çok noktasında hayal edilen her yerde rahatlıkla kullanılmasıyla fark yaratan UNISTONE, modern tarzıyla geleceğin dünyasını şekillendiriyor.

Reçine ve benzeri kimyasal bağlayıcı kullanılmadan, %100 doğal malzemeden üretilmiş olan UNISTONE, içeriğinde ve yüzeyinde insan sağlığına zararlı hiçbir madde bulundurmazken tamamının geri dönüştürebilir olmasıyla çevre sağlığına da özen gösteriyor. Hijyen anlamında da öne çıkan UNISTONE kolay temizlenebilen, yanmaz, su geçirmez, yüksek ısıya, ateşe ve dona karşı direnciyle zamana meydan okuyor.

Yüzey sertliğinden dolayı aşınma ve çizilmeye karşı dayanıklılığa sahip UNISTONE, en yoğun yaya ve taşıt trafiğinde bile uzun yıllar boyunca kullanım olanağı sunuyor.

UNISTONE, 11 mm ve 20 mm kalınlığında 120 x 180 ölçülerinde üretiliyor.