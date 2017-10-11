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Selin Ardıç Kolonyası ile Toroslar’ın serinliğini yanınızda hissedeceksiniz

11 Ekim 2017 Çarşamba 15:29
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Selin’in “Hayatın Kokusu” serisinde yer alan Ardıç kolonyası ile Torosların ferahlığı artık yanı başınızda. Deniz seviyesinden başlayarak, Torosların 3767 metrelik zirvesine uzanan bu yolculukta orman ferahlığını yanınızda hissedeceksiniz.

Selin Ardıç Kolonyası ile Toroslar'ın serinliğini yanınızda hissedeceksiniz
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Ofis, okul ya da arabada hem tazelenmek hem ferahlamak için sıklıkla tercih edilen kolonyalar, günlük hayatın vazgeçilmezlerinden.  Doğadan ilham alarak oluşturulan Selin “Hayatın Kokusu” serisi, günlük hayat temposunda bir nefes mola vermeyi sağlıyor. “Hayatta her şeyin bir kokusu vardır, her şey unutulur, kokular asla…” sloganıyla yola çıkan seride yer alan Selin Ardıç 3767, görünüşü, gücü ve hoş kokulu meyvesiyle özel bir ağaç türü olan Ardıç’tan ilham alıyor. 
Sonbahara yakışan Selin Ardıç 3767 ile orman serinliğini Toroslar’ın ferahlığı ile hissedeceksiniz. 

Özel ambalajlarıyla satışta 
Selin Hayatın Kokusu serisinde yer alan Ardıç Kolonyası kare, silindir, sprey ve çantada kolay taşınabilir mini boy ile istediğiniz her an sizinle olacak. Silindir ambalajlar Migros’a, 100 ml’lik sprey formatı ise Watsons’a özel olarak tüketicilerle buluşuyor. 
Selin Ardıç kutu ambalaj fiyatı: 12.50 TL
Selin Ardıç silindir ambalaj fiyatı: 13.90 TL
Selin Ardıç 100 ml’lik pump fiyatı: 9.90 TL
Selin Ardıç mini boy fiyatı: 1.50 TL
  

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