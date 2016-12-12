ŞEHİT SAYISI 44'E YÜKSELDİ

TBMM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul'daki terör saldırısında 36'sı polis, 8'i sivil olmak üzere 44 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. TBMM Genel Kurulunda, Sağlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Avrupa Birliği bakanlıklarının 2017 yılı bütçeleri görüşülüyor. Görüşmeler sırasında söz alan HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İstanbul'daki terör saldırısına değinerek, devletin önleyici tedbirleri artırması gerektiğini söyledi. Kerestecioğlu, HDP'ye yönelik yapılan operasyonları da eleştirdi. Bunun üzerine söz alan Sağlık Bakanı Akdağ, İstanbul'daki terör saldırısında 36 polisin ve 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. İki gündür uykusuz bir şekilde meselenin içinde olduğunu aktaran Akdağ, "Sayın Kerestecioğlu'na bir çift lafım var. Lütfen bu çatı altında samimi olalım, birbirimize karşı ve mübalağa da yapmayalım. Size bir teklifim var, çok basit bir teklif. Hepimizin yüreğini yakan bu hain saldırıların müsebbibi belli, PKK terör örgütü. Şu cümleyi Meclis kürsüsünden ifade eder misiniz? 'Alçak terör örgütü PKK'yı ve destekçilerini lanetliyorum.' Bu cümleyi tekrarlayın. İçinizden bir kişi bu cümleyi tekrarlasın, yapamıyorsunuz, bir kere bile yapamadınız. 'Alçak terör örgütü PKK'yı ve destekçilerini lanetliyorum.' diyeceksiniz, söyleyebilir misiniz?" diye sordu.



"TAK tarafından yapıldıysa kınıyorum"

Bakan Akdağ'ın sözleri üzerine kürsüye çıkan Kerestecioğlu, "40 yıldır 'Kınıyor musunuz, kınamıyor musunuz ya da lanetliyor musunuz, lanetlemiyor musunuz' siyasetiyle ülkeye yönetmeye çalıştınız. Bu olay gerçekten o üstlendiğini söyleyen TAK tarafından yapıldıysa ben nefretle ve şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.