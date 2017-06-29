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ŞEHİT EDİLEN DİPLOMATLARIMIZA BÜYÜK VEFA

29 Haziran 2017 Perşembe 12:59
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​​​​​16. Yılın Starları ödül töreninde, " Yurtdışı Lobicilik Ödülü'nü " alan MÜSIAD Macaristan Temsilcisi ve DTÌK Avrupa Komitesi yönetin kurulu üyesi Fadıl Başar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ödülünü yurtdışında şehit edilen diplomatlarımızın adına aldığını söyleyerek büyük bir vefa örneği sergiledi.

ŞEHİT EDİLEN DİPLOMATLARIMIZA BÜYÜK VEFA
​​​​​16. Yılın Starları ödül töreninde, "Yurtdışı Lobicilik Ödülü'nü" alan MÜSIAD Macaristan Temsilcisi ve DTÌK Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ödülünü yurtdışında şehit edilen diplomatlarımızın adına aldığını söyleyerek büyük bir vefa örneği sergiledi. 

Ödülünü Gagavuzya Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah'ın ellerinden alan, Fadıl Başa'a  konuşması sırasında, bu değerli ve anlamlı ödülü yurtdışında şehit edilen diplomatlarımızın adına alıyorum, ruhları şad olsun dediğinde, salondan kendisine alkışlarla büyük bir destek verildi.

Konuşmasında, Sözde Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı'sının Macaristan Parlamentosu'nda reddedilmesi için destek veren Macar Milletvekillerine göstermiş olukları destekten dolay teşekür ederek, Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı'nın da  başarılı bir diplomasi örneği gösterdiğini söyleyen Başar, devletimizin bu muaveneti daim olduğu müddetçe, bu ve bunun gibi daha bir çok başarı bizlere nasip olacaktır dedi. 


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