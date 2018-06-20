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SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI İLE TÜRK LOYDU ARASINDA YENİ DÖNEM

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI İLE TÜRK LOYDU ARASINDA YENİ DÖNEM

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:00
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SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI İLE TÜRK LOYDU ARASINDA YENİ DÖNEM

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türk Loydu arasında başarılı işbirliği imkanlarının ve alanlarının genişletilmesi, yeni çalışmalarda ikili iş ilişkilerin üst seviyede sürdürülmesine yönelik olarak 12 Haziran 2018 tarihinde Niyet Mektubu imzalandı.

25 yılda 150’ye yakın Askeri Gemi Klaslama tecrübesi ile dünyada bu konuda öncü klas kuruluşlarından birisi olan Türk Loydu, Türk Deniz Kuvvetlerinin harekat ihtiyaçlarını karşılamak için milli kaynaklar kullanılarak modern askeri gemiler inşa edilmesi için Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile birlikte birçok proje yürütüyor. 1990’lı yıllardan itibaren başlayan ve Türkiye’nin savunma sanayi kapasitesi ile kabiliyetinin gelişmesine öncülük eden birçok projede Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile işbirliği yapan Türk Loydu; TCG Yb. Kudret Güngör, Milgem, Yeni Tip Karakol Botları, Süratli Amfibi Gemi (LCT), TCG Bayraktar, TCG Sancaktar, TCG Işın, TCG Akın, TCG Alemdar ve yapımı devam eden TCG Anadolu gibi Türk Donanmasının gurur kaynağı olan birçok projede başarı ile yer almıştır. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Türk Loydu arasındaki Niyet Mektubu, SSM Deniz Araçları Dairesi Başkanı Alper Köse ile Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Alper Eralp tarafından imzalandı. Niyet Mektubu ile Türk Loydu’nun savunma sanayine yıllardır klaslama, malzeme sertifikasyonu, plan onay gibi başarıyla sürdürdüğü katkılarının Türk Loydu’nun teknik yeterlilikleri ile uyumlu olarak daha da genişletilmesi hedefleniyor. 
 

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