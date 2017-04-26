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Şanlıurfa'da yıkım gerginliği

26 Nisan 2017 Çarşamba 14:41
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Eyyübiye ilçesinde hazine arazisine kaçak yapıldığı tespit edilen 22 gecekondu yıkıldı

Şanlıurfa'da yıkım gerginliği
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hazine arazisine kaçak yapıldığı tespit edilen 22 ev, belediye ekiplerince yıkıldı.

Eyyübiye Belediyesince Selçuklu Mahallesi'nde hazine arazisine kaçak inşa edilen evler için yıkım kararı alındı. Bu kapsamda kararı önceden ilgililere bildiren ekipler, zabıta ve polis eşliğinde inşaatların bulunduğu bölgeye gitti.

Evlerin içindeki eşyaları çıkardıktan sonra yıkım çalışmalarına başlayan belediye ekipleri ile inşaat sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Olayla ilgili 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçak yapılan 22 gecekondu, iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

Yıkımın ardından bölgede bekleyen bazı kişilerin uygulamaya tepki gösterdiği görüldü.

Anadolu Haber Ajansı
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