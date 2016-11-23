banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

SANİ ŞENER BRÜKSEL’DE TÜRKİYE’Yİ ANLATTI

23 Kasım 2016 Çarşamba 12:00
Bu haber 794 kez okundu

Avrupa Havalimanları Konseyi’nin düzenlediği konferansta İstanbul Atatürk Havalimanı’na gerçekleşen saldırı ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki kriz yönetimi örnek gösterildi. Şener, kamu kurumları, özel sektör ve Türk halkının başarılı bir sınav verdiğini aktardı.

SANİ ŞENER BRÜKSEL'DE TÜRKİYE'Yİ ANLATTI
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havalimanı işletmecilerinin çatı örgütü Avrupa Havalimanları Konseyi ACI Europe tarafından düzenlenen “Güvenlik ve Kriz Yönetimi” başlıklı konferansın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de düzenlenen iki günlük konferans, tüm kıtadan güvenlik, ulaşım ve terörle mücadele konusunda üst düzey yöneticiler ve uzmanları bir araya getirdi. Toplantının konuşmacıları arasında Sani Şener’in yanı sıra Belçika Başbakan Yardımcısı ve İçişleri ve Güvenlik Bakanı Jan Jambon, ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec, Brüksel Havalimanı İcra Kurulu Başkanı Arnaud Feist, ABD Ulaşım Güvenlik İdaresi Başkan Yardımcısı Huban Gowadia, AB Konseyi Güvenlik Direktörü Francis Morgan yer aldı. Aynı zamanda ACI World Yönetim Kurulu Üyesi olan Sani Şener, 28 Haziran’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen terör saldırısından sonra krizin nasıl yönetildiğini ve sekiz saat gibi kısa bir sürede havalimanını nasıl açtıklarını anlattı. Şener 15 Temmuz darbe girişimi sırasında havalimanında yaşanan sürecin de detaylarını aktardı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Kendi konumuzda her platformda ülkemizi anlatıyoruz. Kriz yönetimi konulu bu konferansta, havalimanında yaşanan krizleri tüm devlet yönetiminin desteğiyle, birlikte havalimanında nasıl idare ettiğimizi aktardık. Özellikle 15 Temmuz’da halkın demokrasiye nasıl sahip çıktığını ve Atatürk Havalimanı’nın darbe girişimine karşı bir merkez gibi o gece 100 bin kişiye nasıl başarılı ev sahipliği yaptığını anlattık. Avrupa Birliği’nin başkentinde düzenlenen bu üst düzey toplantıda katılımcılara süreci doğru bir şekilde açıkladığımıza inanıyorum. Tüm delegelerden olumlu tepkiler aldım. Kriz yönetiminde kamu kurumları ve özel sektörün birlikte hareket etmesinin önemi göstermesi açısından önemli bir örnek sunduk” dedi.

TAV Havalimanları hakkında
Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2015’te iştirakleriyle birlikte 780 bin uçak seferine ve 102 milyon yolcuya hizmet sundu.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.