SANİ ŞENER BRÜKSEL’DE TÜRKİYE’Yİ ANLATTI

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Kendi konumuzda her platformda ülkemizi anlatıyoruz. Kriz yönetimi konulu bu konferansta, havalimanında yaşanan krizleri tüm devlet yönetiminin desteğiyle, birlikte havalimanında nasıl idare ettiğimizi aktardık. Özellikle 15 Temmuz’da halkın demokrasiye nasıl sahip çıktığını ve Atatürk Havalimanı’nın darbe girişimine karşı bir merkez gibi o gece 100 bin kişiye nasıl başarılı ev sahipliği yaptığını anlattık. Avrupa Birliği’nin başkentinde düzenlenen bu üst düzey toplantıda katılımcılara süreci doğru bir şekilde açıkladığımıza inanıyorum. Tüm delegelerden olumlu tepkiler aldım. Kriz yönetiminde kamu kurumları ve özel sektörün birlikte hareket etmesinin önemi göstermesi açısından önemli bir örnek sunduk” dedi.
TAV Havalimanları hakkında
Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2015’te iştirakleriyle birlikte 780 bin uçak seferine ve 102 milyon yolcuya hizmet sundu.
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