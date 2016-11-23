SANİ ŞENER BRÜKSEL’DE TÜRKİYE’Yİ ANLATTI

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havalimanı işletmecilerinin çatı örgütü Avrupa Havalimanları Konseyi ACI Europe tarafından düzenlenen “Güvenlik ve Kriz Yönetimi” başlıklı konferansın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de düzenlenen iki günlük konferans, tüm kıtadan güvenlik, ulaşım ve terörle mücadele konusunda üst düzey yöneticiler ve uzmanları bir araya getirdi. Toplantının konuşmacıları arasında Sani Şener’in yanı sıra Belçika Başbakan Yardımcısı ve İçişleri ve Güvenlik Bakanı Jan Jambon, ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec, Brüksel Havalimanı İcra Kurulu Başkanı Arnaud Feist, ABD Ulaşım Güvenlik İdaresi Başkan Yardımcısı Huban Gowadia, AB Konseyi Güvenlik Direktörü Francis Morgan yer aldı. Aynı zamanda ACI World Yönetim Kurulu Üyesi olan Sani Şener, 28 Haziran’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen terör saldırısından sonra krizin nasıl yönetildiğini ve sekiz saat gibi kısa bir sürede havalimanını nasıl açtıklarını anlattı. Şener 15 Temmuz darbe girişimi sırasında havalimanında yaşanan sürecin de detaylarını aktardı.



TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Kendi konumuzda her platformda ülkemizi anlatıyoruz. Kriz yönetimi konulu bu konferansta, havalimanında yaşanan krizleri tüm devlet yönetiminin desteğiyle, birlikte havalimanında nasıl idare ettiğimizi aktardık. Özellikle 15 Temmuz’da halkın demokrasiye nasıl sahip çıktığını ve Atatürk Havalimanı’nın darbe girişimine karşı bir merkez gibi o gece 100 bin kişiye nasıl başarılı ev sahipliği yaptığını anlattık. Avrupa Birliği’nin başkentinde düzenlenen bu üst düzey toplantıda katılımcılara süreci doğru bir şekilde açıkladığımıza inanıyorum. Tüm delegelerden olumlu tepkiler aldım. Kriz yönetiminde kamu kurumları ve özel sektörün birlikte hareket etmesinin önemi göstermesi açısından önemli bir örnek sunduk” dedi.



TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2015’te iştirakleriyle birlikte 780 bin uçak seferine ve 102 milyon yolcuya hizmet sundu.