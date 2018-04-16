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SANAYİ FİRMALARI İÇİN YENİ YÖNETMELİK KAPIDA

Can ve mal kaybı ile çevresel zararlara neden olabilen büyük endüstriyel kazaları önlemek için SEVESO Direktiflerini uygulama zorunluluğu geliyor

SANAYİ FİRMALARI İÇİN YENİ YÖNETMELİK KAPIDA

Can ve mal kaybı ile çevresel zararlara neden olabilen büyük endüstriyel kazaları önlemek için SEVESO Direktiflerini uygulama zorunluluğu geliyor

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:48
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SANAYİ FİRMALARI İÇİN YENİ YÖNETMELİK KAPIDA

Yangın, patlama, zehirli madde yayılımı gibi büyük endüstriyel kaza risklerini en aza indirecek SEVESO Direktiflerinin uygulanmasına Türkiye’de başlanacak. SEVESO Direktifleri, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlayacak tedbirleri içeriyor.


Uygulamaya geçmeyen firmaları iş durdurma cezası bekliyor
Kurumların ilk olarak potansiyel tehlikelerini belirleyerek risk değerlendirmesi yapmaları gerekiyor. Risk değerlendirme süreci sonrası, alınması gereken önlemler tespit edilerek gerekli yatırımlar yapılacak. Alınan önlemlerin çalışıp çalışmadığını kurumlar hem kendi iç denetleme mekanizmalarıyla ölçecek hem de devlet otoritesi belirli aralıklarla yapacakları teftişlerle bu sistemi sürdürülebilir kılacak. Yükümlülükleri yerine getirmeyen firmalara uyarıdan iş durdurma cezasına kadar birçok yaptırım gelebilir.


Firmalar SEVESO ile tanışacak
Sanayi firmaları için yeni olan SEVESO Direktifleri ile firmaları tanıştırmak üzere Kocaeli Sanayi Odası, Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’ni 14-15 Mayıs 2018 tarihlerinde The Green Park Pendik Hotel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Kamu, sivil toplum, üniversite ve özel sektörü buluşturacak etkinlikte, SEVESO Direktifleri kapsamında firmaları nelerin beklediği aktarılacak.


Güvenlik raporları hazırlanmalı
Sanayi kuruluşlarının uzun vadeli yatırımları öncesinde mutlaka SEVESO Direktiflerine uygun adım atmaları gerektiğinin altını çizen Proses Emniyeti Sempozyumu Düzenleme Kurulu Sözcüsü ve Polisan Kimya Genel Müdürü Necati Bülent Hakoğlu, firmaların güvenlik raporlarını ve acil eylem planlarını hazırlamaları gerektiğini belirtti. SEVESO’nun ülkemizde zorunlu olması için çalışmaların devam ettiğini ve kısa bir zaman sonra uyum zorunluluğunun getirileceğini bildiren Hakoğlu, bu konuda gerekli çalışmalara şimdiden başlayan firmaların avantajlı olacağını da sözlerine ekledi.


Hakoğlu: “Büyük endüstriyel kazaların çevreye etkisi düşünüldüğünde, SEVESO Direktiflerine göre alınacak önlemlerin gelecek nesillere daha temiz bir yaşam olanağı bırakılması ve topluma karşı sorumluluğun yerine getirilmesi olarak görülmesi gerekiyor” dedi.

Son Güncelleme: 16.04.2018 12:07
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