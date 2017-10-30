Rockwell Automation ve Houston, Automation Fair 2017 için hazır !

Rockwell Automation ve Houston, Automation Fair 2017 için geri sayıma başladı. Rockwell Automation ve Global PartnerNetwork programı üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen 2017 Automation Fair etkinliği için hazırlıklar tamamlandı ve kayıtlar başladı. Etkinlik dünya genelindeki imalatçılar ve üreticilere Connected Enterprise olmalarına yardımcı olacak en son ürün, hizmet ve çözümleri görme şansı sunuyor.

Rockwell Automation Başkanı ve CEO’su Blake Moret etkinliğe dair yaptığı açıklamada “Bu yılki etkinliğin odak noktası şirketlere ölçülebilir iş sonuçlarına nasıl ulaşabilecekleri konusunda yardımcı olmak. Bunu da operasyonlar arası daha iyi işbirliği, daha hızlı sorun çözümü ve verim artışı için kontrol ve bilgi paylaşımını entegre ederek yapacağız” dedi ve şöyle devam etti: “Bir şirket olarak endüstriyel şirketlere ve çalışanlarına daha verimli olmaları konusunda yardım etmeyi çok istiyoruz.”

Automation Fair Etkinliği

15-16 Kasım tarihlerinde Rockwell Automation ve PartnerNetwork üyeleri 140’tan fazla stantta endüstriyel imalat ve üretim için son inovasyonlarını sergiliyor olacak. Fuar alanı genelinde katılımcılar bolca ürün demosu görebilecek ve sektör uzmanlarından bilgi alabilecekler. Ayrıca katılımcılar 19 tane teknoloji odaklı uygulama laboratuvarına ve 90’dan fazla teknik oturuma katılabiliyor olacak. Ayrıca kimyasal, mühendislik, inşaat ve tedarik, yiyecek-içecek, makine ve ekipman üreticileri, petrol ve gaz, elektrik ve enerji yönetimi, kağıt ve kağıt hamuru, su ve atık suyun dahil olduğu, üretimde çeşitlilik ve kapsamlılık gibi alanlarda dokuz farklı forumda müşteri ve sektör liderlerinden en başarılı uygulamaları öğrenebilirler.

Proses Çözümleri Kullanıcı Grubu (PSUG)

Automation Fair’a ek olarak 13-14 Kasım tarihlerinde PSUG farklı birçok sektörden yüzlerce operasyon, IT ve mühendislik uzmanını en başarılı uygulamalarını paylaşmaları, operasyonel performansı artıracak yeni süreç otomasyon teknolojileri hakkında bilgi aktarmaları için bir araya getirecek. Etkinlikte yaklaşık 25 teknik oturum, 10 uygulama laboratuvarı ve 25’ten fazla Rockwell Automation müşterisinin sunumu gerçekleşecek. Etkinlik ayrıca açık forum ve panel de içerecek.

Automation Perspectives Global Basın Etkinliği

Her yıl gerçekleşen Automation Perspectives Global Basın Etkinliği bu yıl 14 Kasım tarihinde medya temsilcilerini ve endüstri analistlerini ağırlayarak global imalat ve üretim sektöründeki zorlukları anlatacak ve performans ve endüstriyel verimi artırmaya yardımcı olan otomasyon trendleri ve teknolojileri konusunda bilgilendirecek. Üst düzey yöneticiler ve sektör uzmanları dijitalleşmenin fırsat ve zorluklarını yönetirken kullandıkları stratejileri, gelişmiş üretimin ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek yetkinlikteki iş gücünü geliştirmeyi hedefleyen ortaklık ve programları paylaşacak.

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