Rio de Janerio eyaletinde yeni sarıhumma vakası

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde, daha önce hiç sarıhumma vakası görülmeyen Sao Fidelis bölgesinde bu hastalığa yakalanan bir kişi tespit edildi.

Rio de Janeiro Eyalet Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eyalette doğrulanan altıncı sarıhumma vakasının Sao Fidelis'te görüldüğü bildirildi.

Eyalette doğrulanan beş vakanın görüldüğü Casimiro de Abreu şehrinde 38 yaşındaki bir Brezilyalı sarıhumma nedeniyle yaşamını kaybetmişti. Casimiro de Abreu şehrinin 104 km kuzeyindeki Sao Fidelis’de doğrulanan sarı humma vakası ise hastalığın yayılmaya devam ettiğini gösteriyor.

Sao Fidelis Belediyesi Basın Ofisi, şehirdeki 38 bin kişiden 20 bininin hastalığa karşı aşılandığını açıkladı. Basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, şehrin kırsal kesimlerindeki herkesin aşılandığı bilgisi aktarılırken, gelecek aydan itibaren aşılama kampanyasının kentsel alanlarda devam edeceği ifade edildi.

Rio de Janeiro eyaletinde şüpheli 35 sarı humma vakası halen inceleme altında bulunuyor. Rio de Janeiro şehri Sağlık Müdürlüğünün geçen cumartesi başlattığı aşı kampanyasında ise sadece ilk günde şehirdeki 213 bin kişi sarı hummaya karşı aşılanmıştı.

-Brezilya’daki sarı humma vakaları

Brezilya Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkedeki toplam 2 bin 104 şüpheli sarı humma vakasından 492 vakanın hastalık kaynaklı olduğu doğrulanmış durumda. Bakanlığa rapor edilen 277 ölüm vakasından ise 162 ölüm vakası doğrulandı. Bin 101 şüpheli vaka ile 95 ölüm vakası ise bakanlık tarafından inceleniyor.

Anadolu Haber Ajansı