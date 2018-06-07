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Ramazan Bayramı, Ülker Coco Star ve Albeni İkramlık ile tatlanacak

Ülker Çikolata’nın lider markaları Coco Star ve Albeni, yepyeni bir konsept altında bayram ikramlarına lezzet katacak.

Ramazan Bayramı, Ülker Coco Star ve Albeni İkramlık ile tatlanacak

Ülker Çikolata’nın lider markaları Coco Star ve Albeni, yepyeni bir konsept altında bayram ikramlarına lezzet katacak.

07 Haziran 2018 Perşembe 14:42
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Ramazan Bayramı, Ülker Coco Star ve Albeni İkramlık ile tatlanacak

Ülker Çikolata, paylaşmayı, ikram etmeyi ve hediye vermeyi seven herkesi bu Ramazan Bayramı’nda da yeni ikramlıkları ile buluşturuyor. 

Ülker, ikramlık çikolata portföyüne bu yıl sevilen lezzetleri Coca Star ve Albeni’yi ekledi. Yeni ikramlık konseptiyle bayramda ağızları tatlandıracak olan Coco Star içindeki hindistan cevizli krema dolgusu, Albeni İkramlık ise karamelli krema dolgusu ile damaklarda doyumsuz bir çikolata keyfi yaşatacak. 

Çeşnili ve dolgulu çikolata kategorisinde en büyük paya sahip, aynı zamanda kategorinin de lideri olan Ülker Ece Çikolata da, klasik bütün fındıklı ve fındık kremalı dolgulu lezzetiyle bu bayramın da vazgeçilmezi olacak. 
 

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