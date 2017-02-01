Polise havai fişekle saldıran sanığa hapis

ADANA (AA) - Adana'da yasa dışı gösteri sırasında polise havai fişek atarken ayağından vurularak yaralanan sanığa, 12 yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık H.Y. (16) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatının da hazır bulunduğu duruşmada mütalaasını veren savcı, terör örgütü PKK/KCK'nın yayın organı bir internet sitesinden yapılan eylem çağrısı üzerine Gürselpaşa Mahallesi'nde 13 Kasım 2016'da korsan gösteri düzenlendiğini belirtti.

H.Y'nin de bu eyleme katıldığı kaydeden savcı, elinde siyah renkli eldiven bulunan sanığın yüzünü bezle kapatarak havai fişekleri görevlilere attığını anlattı. Savcı, sanığın "görevi yaptırmamak için direnme", "silahlı örgüte üye olmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından cezalandırılmasını, yaşının küçük olması nedeniyle gerekli indiriminin de uygulanmasını istedi.

Son savunması sorulan H.Y. mütalaaya katılmadığını dile getirerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "terör örgütü propagandası yapmaktan" 3 yıl 4 ay, "kamu görevlisine karşı görevi yaptırmamak için direnmeden" 1 yıl 8 ay, "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgütün adına suç işlemekten" 3 yıl, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmaktan" ise 4 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 12 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Adana merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yüzlerini bezle gizleyen bir grup, yolda ateş yakarak terör örgütü PKK adına yasa dışı gösteri düzenlemiş, polise, el yapımı patlayıcı, molotofkokteyli ve havai fişekle saldırmışlardı. Polis ekipleri, kendilerine havai fişek atan bir göstericiyi ayağından silahla vurarak yaralamış, şüphelinin polise saldırması ve etkisiz hale getirilmesi zırhlı bir polis aracından da görüntülenmişti.

Anadolu Haber Ajansı