banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Plantronics’ten titreşimli kulaklık

16 Kasım 2016 Çarşamba 14:15
Bu haber 794 kez okundu

Plantronics, başarılı ürünleriyle kablosuz kulaklık pazarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Tüketiciye yönelik geliştirilen BackBeat serisinin yeni kulaklığı BackBeat 105’i tanıtan Plantronics, özgün tasarımı ve kaliteli performansıyla rakiplerini yine geride bırakıyor

Plantronics'ten titreşimli kulaklık
Son yıllarda kablosuz kulaklık pazarında önemli bir yere sahip olan Plantronics, geliştirilmiş ses teknolojisiyle birlikte kullanıcıya farklı ürünler sunuyor. Tüketici grubunda yeni BackBeat 105’i beğeniye sunan Plantronics, performansı, tasarımı ve işlevselliği tek bir kulaklıkta topluyor. Titiz çalışmalar ve başarılı geçen Ar-Ge çalışmaları sonucu BackBeat serisine dahil olan BackBeat 105, kullanıcılara benzersiz bir kulaklık deneyimi yaşatıyor.

Plantronics BackBeat 105, zarif tasarımıyla piyasadaki çoğu kulaklıktan daha hafif. “Harekete geçirir, eğlenceye çağırır ve iletişim kurmanızı sağlar” mottosuyla kullanıcılara üstün bir ses kalitesi sunan Plantronics, BackBeat 105 ile ses teknolojisindeki tecrübesini yeniden gözler önüne seriyor. Bluetooth ile telefonunuza kolayca bağlanan BackBeat 105’in üzerinde bulunan tuş sayesinde kullanıcılar, istedikleri an müzik dinleyebiliyor ve telefonlarına gelen çağrıları yönetebiliyor. İnce kulak yapısıyla kulakları yormayan BackBeat 105, kulak içi kulaklıklarıyla dış sesleri izole ederken, alternatif üç farklı kulakçık aparatıyla her kulak yapısında rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kulaklıkta ‘uyaran’ titreşim teknolojisi
BackBeat 105, boyundan geçen ve kulağınızda hissetmeyeceğiniz hafif bir yapıya sahip. Plantronics’in önceki modellerinde olduğu gibi sesli uyarıların yanı sıra BackBeat 105’te titreşim detayı rakiplerinden sıyrılabilme özelliği kazanıyor. Gelen çağrılarda hafif titreşim ile kullanıcıları uyaran Plantronics BackBeat 105, üzerinde bulunan mikrofonlar sayesinde gürültülü ortamlarda da karşı tarafa net bir ses akışı sağlıyor. BackBeat 105’in üzerinde bulunan manyetik yapı sayesinde düğümlenme sorunu tamamen ortadan kalkıyor. BackBeat 105, 8 saate kadar konuşma ve müzik dinleme imkanı sunuyor. 10 gün boyunca standby modunda kalabilen kulaklık, 90 dakika gibi kısa bir sürede tamamen şarj edilebiliyor. Çoklu nokta teknolojisi sayesinde birden fazla telefonla senkronize olabilen BackBeat 105’in çekim alanı ise 10 metre.

Plantronics Hakkında: 1962 yılında uçak pilotları için ilk hafif iletişim kulaklığını tasarlayan Plantronics, bugün her türlü ihtiyaca uygun ürünleriyle dünyanın önde gelen kulaklık tasarımcı ve üreticisi konumunda. Plantronics ürünleri arasında kablolu ve kablosuz kulaklıklar, ofiste, evde, araba kullanırken ya da uçarken kullanacağınız kulaklıklar, masa ve cep telefonlarının yanı sıra oyun oynamak ve müzik dinlemek için özel olarak tasarlanmış kulaklıklar da bulunuyor. Plantronics kulaklıklarda ses kalitesi ve tasarıma özel önem gösteriliyor. Fortune 500’e giren şirketlerin yüzde 98’ine ürünleriyle hizmet veren ve 2005 yılında Türkiye'ye gelen Plantronics, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında önemli bir yere sahip.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.