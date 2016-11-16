Plantronics’ten titreşimli kulaklık

Son yıllarda kablosuz kulaklık pazarında önemli bir yere sahip olan Plantronics, geliştirilmiş ses teknolojisiyle birlikte kullanıcıya farklı ürünler sunuyor. Tüketici grubunda yeni BackBeat 105’i beğeniye sunan Plantronics, performansı, tasarımı ve işlevselliği tek bir kulaklıkta topluyor. Titiz çalışmalar ve başarılı geçen Ar-Ge çalışmaları sonucu BackBeat serisine dahil olan BackBeat 105, kullanıcılara benzersiz bir kulaklık deneyimi yaşatıyor.

Plantronics BackBeat 105, zarif tasarımıyla piyasadaki çoğu kulaklıktan daha hafif. “Harekete geçirir, eğlenceye çağırır ve iletişim kurmanızı sağlar” mottosuyla kullanıcılara üstün bir ses kalitesi sunan Plantronics, BackBeat 105 ile ses teknolojisindeki tecrübesini yeniden gözler önüne seriyor. Bluetooth ile telefonunuza kolayca bağlanan BackBeat 105’in üzerinde bulunan tuş sayesinde kullanıcılar, istedikleri an müzik dinleyebiliyor ve telefonlarına gelen çağrıları yönetebiliyor. İnce kulak yapısıyla kulakları yormayan BackBeat 105, kulak içi kulaklıklarıyla dış sesleri izole ederken, alternatif üç farklı kulakçık aparatıyla her kulak yapısında rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kulaklıkta ‘uyaran’ titreşim teknolojisi

BackBeat 105, boyundan geçen ve kulağınızda hissetmeyeceğiniz hafif bir yapıya sahip. Plantronics’in önceki modellerinde olduğu gibi sesli uyarıların yanı sıra BackBeat 105’te titreşim detayı rakiplerinden sıyrılabilme özelliği kazanıyor. Gelen çağrılarda hafif titreşim ile kullanıcıları uyaran Plantronics BackBeat 105, üzerinde bulunan mikrofonlar sayesinde gürültülü ortamlarda da karşı tarafa net bir ses akışı sağlıyor. BackBeat 105’in üzerinde bulunan manyetik yapı sayesinde düğümlenme sorunu tamamen ortadan kalkıyor. BackBeat 105, 8 saate kadar konuşma ve müzik dinleme imkanı sunuyor. 10 gün boyunca standby modunda kalabilen kulaklık, 90 dakika gibi kısa bir sürede tamamen şarj edilebiliyor. Çoklu nokta teknolojisi sayesinde birden fazla telefonla senkronize olabilen BackBeat 105’in çekim alanı ise 10 metre.

Plantronics Hakkında: 1962 yılında uçak pilotları için ilk hafif iletişim kulaklığını tasarlayan Plantronics, bugün her türlü ihtiyaca uygun ürünleriyle dünyanın önde gelen kulaklık tasarımcı ve üreticisi konumunda. Plantronics ürünleri arasında kablolu ve kablosuz kulaklıklar, ofiste, evde, araba kullanırken ya da uçarken kullanacağınız kulaklıklar, masa ve cep telefonlarının yanı sıra oyun oynamak ve müzik dinlemek için özel olarak tasarlanmış kulaklıklar da bulunuyor. Plantronics kulaklıklarda ses kalitesi ve tasarıma özel önem gösteriliyor. Fortune 500’e giren şirketlerin yüzde 98’ine ürünleriyle hizmet veren ve 2005 yılında Türkiye'ye gelen Plantronics, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında önemli bir yere sahip.