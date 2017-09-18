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Plantronics’in yeni kulaklığı hareketlendirecek!

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:22
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Plantronics, spor kulaklıklarına bir yenisini daha ekledi. Kulakiçi kulaklık formunda tasarlanan BackBeat FIT 305, müziği hareketinizin her anında kulağınıza taşıyor. Şık ve kablosuz tasarıma sahip sportif kulaklık, 6 saatlik kullanımının yanında, 15 dakikalık hızlı şarjıyla da 1 saate kadar dinleme özelliği sunuyor.

Plantronics'in yeni kulaklığı hareketlendirecek!
Yogadan spor salonuna kadar antrenmanınız ne olursa olsun hareket halindeyken en iyi yardımcınız Plantronics oluyor. Sportif kulaklıklarının en yeni sürümü olan BackBeat FIT 305, haraketliliğinize birebir uyum sağlamak için tasarlandı. 6 mm sürücülerle etkileyici bir müzik deneyimi yaşatan kulaklığın tasarımı sayesinde kulaklık kulağınızda kayboluyor.

Ses kalitesiyle de eski kulaklığınızı aratmayacak olan kulaklığın kullanım kolaylığı da dikkat çeken özellikleri arasında. Akıllı telefon ve tabletlere Bluetooth teknolojisi ile bağlanabilen BackBeat FIT 305’in suya karşı dayanıklı kaplamasıyla yağmura ve terlemeye karşı koruma sunuyor. Güvenli bir şekilde donatılmış kulaklıklar, bir noktadan diğerine hareketiniz sırasında daha geniş bir dinleme deneyimi için de gürültü engelleyici bir yapıya sahip. Kulakiçi tasarıma sahip BackBeat FIT 305, 2'si bir arada kablo klipsi, spor ve fitness kullanımı sırasında sabit bir duruş sağlıyor. Ultra hafif tasarım ve benzersiz güvenli bir şekilde kulağınıza oturmuş kulaklıklar ile gün boyu rahat bir şekilde müzik keyfinizi yaşayabilirsiniz.

Su geçirmeyen üst düzey teknoloji
BackBeat FIT 305 bir devrim niteliğindeki nano kaplama teknolojisiyle kaplandı. Kaplandıkları yüzey özelliklerini değiştiren görünmez bir devrim olan nano kaplama teknolojisi kulaklığı kullanırken terlemeyi önlüyor. Su geçirmeyen kulaklık P2i kaplama ve IPx5 dereceli (IPX5. En az 3 dakika boyunca düşük basınçlı su jeti spreyine karşı koruma ) kulaklık başlıklarını ter, yağmur ve dökülmelerden koruyor.


Plantronics Hakkında: Amerikalı kulaklık markası Plantronics, iletişim sektöründe ses teknolojileri çözümlerinin öncüsü olarak sektöründe global bir liderdir. Müşterilerinin en önemli gereksinimlerini destekleyen akıllı ve uyarlanabilir çözümler üretir. Dağınıklıktan uzak ortamlardan keyif alırken basit ve açık iletişim deneyimlemek ve kolaylaştırmak için ürün tasarlar. Çözümleri dünya çapında tüketiciler ve işletmeler tarafından kullanılır. Plantronics kulaklıklar,  aktif gürültü engelleme özelliğiyle açık ofis ortamları için en uygun seçenektir. Fonksiyonel, ergonomik ve kaliteli kulaklıklar üreten Plantronics, stereo segmentinde kullanıcılarına birden fazla özellik sunuyor.  Bağlantılı ve birleşik iletişim için tasarlanmış mükemmel taşınabilir kulaklıklar üreten Plantronics, müşteri hizmetleri ekosistemleri veri analitiği ve Bluetooth kulaklıklarına kadar ürünlerinin kullanıldığı her alanda, müşterilerine saygılı, geleceği için sürekli yenilikçi, yüksek kaliteli iletişim çözümleri sunuyoruz. Daha fazla bilgi için plantronics.com adresini ziyaret edin.

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