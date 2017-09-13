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Pipetli bardaklar okulda kolaylık sağlıyor Su içme vakti!

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:29
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Zamanının çoğunu okulda geçiren çocuklar için pipetli bardaklar, su içiminde kolaylık sağlıyor. Wee Baby’nin bardaklar kategorisine eklediği eğlenceli renkli pipetli bardaklar, 6 aylık bebeklerden yuva çağındaki çocuklara kadar rahatlıkla kullanılabiliyor

Pipetli bardaklar okulda kolaylık sağlıyor Su içme vakti!
Anneler ve bebeklerine sunduğu ürünlerle en fazla tercih edilen markalar arasında yer alan Wee Baby, çocukların rahat açıp kapatabileceği pratik kapaklı bardaklar üretti.  Akıtmaz yumuşak silikon pipet ucuyla kullanım kolaylığı sağlayan bardaklar, çocukların kendi kendilerine su içmelerine teşvik ediyor. Çocukların kolay kavramaları için parmak koyma bölümleri de bulunan bardakların tek elle açılıp kapanan ergonomik kapağı sayesinde pipet daima temiz kalıyor. Bardakların sahip olduğu boyun askılığı ise rahat taşınmasını sağlıyor. 

Sağlıklı PP malzemeden üretiliyor 
Sağlıklı silikondan üretilen pipet ve BPA içermeyen PP malzemeden üretilen bardakların pembe ve mavi renk seçenekleriyle tavsiye edilen perakende satış fiyatı; 19 TL ve 21 TL arasında değişiyor. Wee Baby’nin renkli pipetli bardaklarının yanı sıra, diğer ürünleriyle ilgili daha detaylı bilgi için www.weebaby.com.tr adresli web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 


Wee Baby Hakkında:
1986 yılında kurulan Burda Bebek diş kaşıyıcısı ve bebe bardağı çeşitleriyle sektöre giriş yapmış, zaman içerisinde ürün portföyünü geliştirmiştir. Türkiye’de yerli olarak ürettiği ürünleriyle bebek ve annelerin ihtiyaçlarını karşılayan Burda Bebek A.Ş. dünya sağlık standartlarının ve gelişen teknolojinin getirdiği yenilikleri üretim ve hizmet sürecine dahil etmeyi ilke edinmiş ve sürekli geliştirilen yeni model ve ürün çeşitleriyle, firmanın bugün Pazar lideri olan Wee Baby markası yaratılmıştır. Wee Baby markalı ürünlerin büyük bir çoğunluğu özel olarak geliştirilmiş modern makine parkuru ile yerli olarak uluslararası standartlarda üretilmekte ve tüm üretiminde FDA onaylı hammaddeler kullanılmaktadır. Bunun yanında çevreye duyarlı üretim prensibini benimseyen Burda Bebek A.S. Türkiye’de kendi kategorisinde Wee Baby markası ile ilk TSE belgesi alan yerli firma olmayı başarmıştır. 31 yıldır Türkiye’de annelerin ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayan Burda Bebek A.S. bugün Türkiye’de Wee Baby markası altında; Annelere Özel Ürünler, Beslenme ürünleri, Emzikler, Yardımcı ürünler ve Bakım ürünlerinden oluşan 400’ün üzerinde ürününü, 30.000’in üzerinde satış noktasında tüketicilerinin beğenisine sunmaktadır. Uluslararası standartlarda üretilen Wee Baby ürünleri aynı zamanda 20’nin üzerinde ülkeye de ihraç edilmektedir.  


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