Petkim'den "eylem" açıklaması

ANKARA (AA) - Petkim Petrokimya Holding AŞ tarafından, Petkim ve STAR Rafineride eylem yapıldığı haberleriyle ilgili, "Konu, STAR kadrosunda bulunan ancak işe girdikleri ilk günden itibaren Petkim sahasında Petkim adına çalışan arkadaşlarımızın durumlarıyla ilgilidir. Hiçbir Petkim ve STAR Rafineri çalışanı işini kaybetmemiştir." açıklamasında bulunuldu.

Şirketten, son günlerde Petkim ve STAR Rafineride eylem olduğuna ilişkin bazı basın organlarında çıkan haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Konunun, STAR kadrosunda bulunan ancak işe girdikleri ilk günden itibaren Petkim sahasında Petkim adına çalışanların durumuyla ilgili olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu durumda bulunan 132 arkadaşımızdan 11’i halen şirketimizin devam eden rafineri projesi inşaatında çalışmaktadır. 121 arkadaşımız ise belirttiğimiz üzere, kaydi olarak şirketimiz bordrosunda görünmekle birlikte işe girdikleri ilk günden bugüne kadar fiili olarak Petkim sahasında Petkim için çalıştı ve halen de çalışmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, yıllarca Petkim’de çalışarak önemli deneyimler elde eden 121 çalışanımızın kadrolarının Petkim’e devir süreci planlanmıştır. Durum, fiilen Petkim çalışanı olan 121 kişinin kadrosunun resmi kayıtlarda da düzeltilmesinden ibarettir. Bir diğer ifade ile aynı görevde ve aynı koşullarda hiçbir hak kaybına uğramadan ve hatta Petkim Toplu İş Sözleşmesindeki daha iyi haklara sahip olarak sadece ilgili çalışanların SGK kaydının Petkim olarak düzeltilmesidir."

Açıklamada, söz konusu ihtiyaç nedeniyle 12 Nisan 2017 itibarıyla 121 çalışanın başından itibaren fiilen çalıştıkları şirket olan Petkim’e devir işlemlerinin tamamlandığı ve işlemler gerçekleştirilirken, tüm süreç ve detayların her aşamada paylaşıldığı kaydedildi.

"Bu süreçle ilgili olarak hiçbir Petkim ve STAR Rafineri çalışanı işini kaybetmemiştir" ifadesi kullanılan açıklamada, "Petkim bordrosuna geçirilen çalışma arkadaşlarımız STAR Rafineri Toplu İş Sözleşme şartlarından çok daha iyi şartlara sahip olarak ve geçmiş yıllardan doğan kıdem haklarını da korumak suretiyle SOCAR grubu bünyesinde iş hayatlarına devam edeceklerdir." değerlendirmesine yer verildi.

- Kıdem ve maaşlar da korunacak

Açıklamada, STAR Rafineri’de kazandıkları kıdem süreleri herhangi bir kesintiye uğramadan devam edecek olan çalışanların, yıllık ücretli izinlerinde de yine STAR Rafineri’ye giriş tarihlerinin esas alınacağı belirtilirken, "Yıllık izin süreleri ve kademeleri açısından daha avantajlı olan Petkim Toplu İş Sözleşmesine tabi olacaklar. Aylık maaş ve ikramiyelerde de kayıp yaşanmadığı gibi, artışları Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki yıllık artışlarla belirlenecek. Diğer taraftan, Petkim’de elde edilen tecrübe ve deneyimleri doğrultusunda açılacak Formen Yardımcısı ve Formen kadroları için kariyer fırsatı da yakalayacaklar." ifadesi kullanıldı.

Geçişi gerçekleşen çalışanların hayat sigortası kapsamına dahil edileceği ve kıdem teşvik primi uygulamasında da STAR Rafineri kadrosundaki işe başlangıç tarihlerinin baz alınacağı kaydedilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Bu kapsamda 2012 yılında işe başlamış olanlar kıdeme teşvik primi olan 40 günlük maaş tutarındaki ücretlerini de bu yıl almış olacaklar. Petkim kadrosuna geçen çalışanlar sosyal ödemelerde de Petkimlilerin yararlandığı tüm haklara kavuşacak. Petkim’de iş barışının daha sağlam temellere oturmasını sağlayacak olan bu uygulamaya destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz."

Anadolu Haber Ajansı