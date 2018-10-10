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Perakendeciler ürün fiyatlarını doğru lojistikle kontrol altına alabilir

Perakendeciler ürün fiyatlarını doğru lojistikle kontrol altına alabilir

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:26
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Perakendeciler ürün fiyatlarını doğru lojistikle kontrol altına alabilir

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından düzenlenen 5. Ortak Gelişim Kongresi’nin destekleyicileri arasında yer alan Fevzi Gandur Logistics’in Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Dündar, perakende sektörünün doğru bir lojistik planlamayla ürün maliyetleri düşürebileceğini vurguladı. Bu yılki teması ‘Yeni Perakende’ olan ve 800’ü aşkın profesyoneli bir araya getiren 5. Ortak Gelişim Kongresi’nde perakendenin, başta tüketici olmak üzere tüm tedarik zincirinde ve ekonomide yarattığı katkı ele alındı. Kongrenin destekleyicilerinden Fevzi Gandur Logistics’in Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Dündar, kongrenin perakende ve lojistik sektörleri açısından önemine vurgu yaparken, lojistiğin, market raflarındaki ürün fiyatlarına etkisini değerlendirdi.

Etiket Fiyatları Doğru Bir Lojistikle Kontrol Altına Alınabilir

Lojistik maliyetlerinin perakende sektörünün önemli ve kritik gider kalemlerinden olduğuna değinen Dündar, ekonominin stres altında olduğu dönemlerde perakendede lojistiğin öneminin daha fazla arttığını belirtti. Rekabetin de üst düzeyde olduğu sektörde, pazar payını korumanın en önemli yolunun lojistik faaliyetlerden geçtiğini söyledi. Doğru ve entegre lojistik planlamalarıyla hem üretici, hem de perakendecinin avantaj elde edebileceğinin altını çizen Dündar, bu durumun market raflarındaki fiyatlara da olumlu yansıyabileceğini belirtti.

Perakendenin Başarısı da Lojistiğe Bağlı

Tedarik zincirinin aksamaması için ürünlerin üretim noktalardan ve depolardan market raflarına doğru zamanda ulaşması gerektiğine değinen Dündar, “Perakendenin başarısı lojistik hizmetlerinin kusursuz işlemesine bağlı. Ürünler, doğru zamanda raflarda olmazsa tüketici talepleri karşılanamaz. Bu üreticiye ve perakendeciye zarar olarak yansır.” sözlerini kullandı.

Her Gün 500’den Fazla Sefer Yönetiyor

Fevzi Gandur Logistics olarak yurt içinde üretim yerlerinden ve depolardan, zincir marketlere günde 500’den fazla taşıması operasyonu yönettiklerini belirten Dündar, ağırlıklı olarak dondurulmuş ve kuru gıda ürünleri, maden suyu, kozmetik ve temizlik malzemeleri taşıdıklarını söyledi. Perakende lojistiğinde anlık bilgi aktarımının ve teknolojik alt yapının en az navlun fiyatı kadar önemli olduğuna da değinen Dündar, gelen talepler ve piyasa ihtiyaçlarını doğrultusunda İzmir ve İstanbul’da ortak gıda platform hizmeti verecek yapıyı çok yakında hizmete sunacaklarını söylerken, perakende sektörünün destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Son Güncelleme: 10.10.2018 16:31
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