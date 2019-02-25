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PepsiCo Türkiye’nin Pazarlama Direktörü Aslı Önder

PepsiCo Türkiye’de son 4 yıldır Pazarlama Gazlı İçecekler ve Meyve Suyu Kıdemli Müdürü olarak görev yapmakta olan Aslı Önder, İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü olarak atandı.

PepsiCo Türkiye’nin Pazarlama Direktörü Aslı Önder

PepsiCo Türkiye’de son 4 yıldır Pazarlama Gazlı İçecekler ve Meyve Suyu Kıdemli Müdürü olarak görev yapmakta olan Aslı Önder, İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü olarak atandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:51
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PepsiCo Türkiye’nin Pazarlama Direktörü Aslı Önder

25 Şubat 2019 – Yetenek gelişimi odağı ile organizasyon modelini yapılandıran PepsiCoTürkiye’de, İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörlüğü pozisyonuna Aslı Önder getirildi. Ocak 2019 itibarıyla göreve atanan Önder, yeni rolünde tüm Pepsi Cola, Lipton Ice Tea, Yedigün, Fruko & Tropicana markalarından oluşan Pepsico İçecek portföyünden sorumlu olacak ve Türkiye’de mükemmel süreç yönetimi ve kategori büyümesini sağlamak üzere Doğu Avrupa Kategori ekipleriyle ortak çalışmalar yürütecek.

Pazarlama kariyerine Danone’de başlayan Önder, Unilever’de Marka Müdürlüğü yaptıktan sonra 2007 yılında PepsiCo ailesine Marka Müdürü olarak katıldı. Önder, Yiyecek, İçecek ve Tatlı kategorilerinde edindiği önemli tecrübelerle pazarlama yönetiminde oldukça başarılı işlere imza attı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Aslı Önder, Michigan Üniversitesi Stephen M. Ross School of Business’dan da MBA derecesine sahip.

PepsiCo Hakkında:

PepsiCo ürünleri, dünyanın dört bir yanındaki 200’den fazla ülke ve bölgede, tüketicilerimiz tarafından günde bir milyar kez, beğeniyle tüketiliyor. PepsiCo; Frito Lay, Gatorade, Pepsi Cola, Quaker ve Tropicana şirketlerinin sunduğunu yiyecek ve içecek portföyü ile 2018 yılında 64 milyar doların üzerinde net gelir elde etti. PepsiCo’nun geniş yiyecek ve içecek ürün portföyü, her biri yıllık 1 milyar doları aşan perakende satışına sahip 22 ayrı markanın dâhil olduğu yüzlerce yiyecek ve içecek ürününü kapsıyor.

PepsiCo’nun Fayda Gözeten Performans vizyonunun kalbinde, şirketimizin başarısının ayrılmaz bir şekilde sürdürülebilir bir dünya ile bağlantılı olduğuna dair temel inancımız yer alıyor. PepsiCo’nun toplum ve paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratan başarılı bir küresel şirket olarak faaliyet göstermesinin, satışa sunduğumuz ürün portföyümüzü sürekli geliştirmemiz, dünyayı korumak üzere operasyonlarımıza yön veren sorumluluk anlayışımız ve dünya genelinde insanları güçlendirmemiz ile mümkün olduğuna inanıyoruz. 

Son Güncelleme: 25.02.2019 17:24
Anahtar Kelimeler:
PepsiCoAslı Önder
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