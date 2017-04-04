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PASHA Bank’ın Yönetim Kurulu’nda değişiklik

04 Nisan 2017 Salı 15:21
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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın dahil olduğu üçgende kurumsal ve ticari müşterilere sürdürülebilir bankacılık hizmeti veren PASHA Bank’ın Yönetim Kurulu’nda değişim yaşandı. KAP’ta yapılan açıklamaya göre Farid Mammadov Yönetim Kurulu Üyesi ve Meriç Uluşahin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Bankanın Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında; Yönetim Kurulu Başkanı olarak Jalal Gasimov ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Farid Mammadov görevlendirildi.

PASHA Bank'ın Yönetim Kurulu'nda değişiklik
Kurumsal ve yatırım bankacılığında uzun ömürlü işbirlikleri tesis etmeyi amaçlayan PASHA Bank’ın Yönetim Kurulu’nda değişim yaşandı. PASHA Bank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında , 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanı Agha Ali Kamalov ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi N. Süreyya Serdengeçti’nin görevlerinden ayrıldığı belirtildi. Bankanın Yönetim Kurulu’na seçilen iki yeni isim ise; Yönetim Kurulu Üyesi olarak Farid Mammadov ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Meriç Uluşahin oldu. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın dahil olduğu üçgende kurumsal ve ticari müşterilere sürdürülebilir bankacılık hizmeti veren PASHA Bank’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise Jalal Gasimov oldu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Farid Mammadov görevlendirildi.

MERİÇ ULUŞAHİN KİMDİR?
Bankanın yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Meriç Uluşahin, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Bankacılık ve işletmecilik alanında 30 yıllık profesyonel iş tecrübesi bulunan Uluşahin, 1987 yılında Akbank T.A.Ş.’de Müdür Yardımcısı olarak başladığı iş hayatına, 2002 yılında girdiği Şekerbank T.A.Ş.’de devam ederek, birçok üst düzey görevde yer almış, 2008’de bankanın Genel Müdürü olarak atanıp Şekerbank Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Nisan 2014’ten Mart 2016’ya kadar Alternatif Bank A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uluşahin, Ekim 2016’dan bu yana KentBank d.d. Hırvatistan Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

FARID MAMMADOV KİMDİR?
Bankanın yeni Yönetim Kurulu Üyesi Farid Mammadov’un bankacılık ve işletmecilik alanında 18 yıllık profesyonel iş tecrübesi bulunmaktadır. Lisans eğitimini Bakü, Sosyal Yönetim ve Siyasal Bilgiler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi alanında tamamlayan Mammadov, Azerbaycan Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Akademisi’nden, Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Bankacılık kariyerine 1999 yılında United Credit Bank CB’de Krediler Sorumlusu olarak başlayan Mammadov, 2001- 2010 yılları arasında Bank of Baku OJSC’de Krediler Bölümü Direktörü ve son olarak CEO Vekili olarak görev yapmıştır. 2012 yılında PASHA Holding bünyesinde Risk Direktörü olarak görev yapmaya başlayan ve mevcut görevi ile birlikte PASHA Bank OJSC’de Yönetim Kurulu Üyeliği’ni Haziran 2013’e kadar sürdüren Mammadov, bu tarihten Şubat 2017’ye kadar Kapital Bank OJSC CEO Başvekili olarak görev yapmıştır. Mammadov, Şubat 2017’den bu yana PASHA Holding LLC CEO Vekili ve İş Kolları Grubu Direktörü olarak görev yapmaktadır.
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