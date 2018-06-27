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"ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 30 ARTMALI"

"ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 30 ARTMALI"

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:50
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"ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 30 ARTMALI"

Özel güvenlik sektörünün en büyük derneği GÜSOD (Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU; zor şartlarla görevlerini en iyi şekilde yerine getiren tüm özel güvenlik çalışanlarının Özel Güvenlik Görevlileri Günü’nü kutlayarak:“Milletimizin huzuru ve güvenliği için kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi olan özel güvenlik çalışanlarımızın başarısı hepimizi gururlandırmaktadır. Bu süre içerisinde görevleri başında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin ve sektörümüzün 26 Haziran özel güvenlik günü kutlu olsun” dedi.

Asgari ücret özel güvenliğe özel artırılmalı....


GUSOD Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU, sektörün en önemli sorunu olan çalışan haklarının iyileştirilmesi de dikkat çekerek “GÜSOD olarak son yıllarda çalışanların haklarının iyileştirilmesi konusunda kayda değer çalışmalar yürüttük. İçişleri Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz de bu konuya hassasiyet gösteriyorlar. Kendilerine müteşekkiriz. Özel Güvenlik Görevlileri için asgari ücretin %30-50 oranlarında artırılması gerektiğine inanıyoruz. Yıllık izin haklarında iyileştirme, fazla mesailerinde ve özellikle tatil günleri çalışmalarında tatmin edici ücretlerin ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Keza emeklilik için gerekli prim gün sayısını azaltan fiili hizmet zammı ve görevi başında meydana gelebilecek iş kazalarının diğer riskli mesleklerde olduğu gibi maluliyet haklarının tanınmasını istiyoruz” dedi.

Özel güvenlik hizmetlerinin yasal çerçevesini belirleyen ve 26 Haziran 2004 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun; 14 üncü yılını doldurdu. Bu kanunun kabul edildiği gün 26 Haziran , Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve bu hafta da Özel Güvenlik Görevlileri Haftası olarak kutlanıyor.


Kösereisoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kamu düzeninin tesisine yönelik olarak kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği halindeyiz. Geçen 14 yıl boyunca halkımıza güven verdik. Sektör bünyesinde 300 bin özel güvenlik görevlisi barındıran geniş bir aile haline geldi. Ülkemiz özel güvenlik sektörü Avrupa ülkeleri arasında en hızlı büyüyen pazarları arasındadır. Ayrıca teknoloji kullanımı ve uluslararası standartların uygulanması ile dikkat çekmektedir”

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