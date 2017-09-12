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Oyunlar Plantronics kalitesiyle daha keyifli

12 Eylül 2017 Salı 12:42
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Bir oyunun grafiği veya hikayesi o oyundan keyif almanızı garanti etmez. Oyuncular için tüm bu detayların yanında oyunun sesleri de önemlidir. Plantronics bu konuda oyun severlerin bütün soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Piyasadaki çoğu kulaklıktan birçok özelliği ile sıyrılan Plantronics RIG serisi ile oyunlarda yepyeni bir deneyime hazır olun.

Oyunlar Plantronics kalitesiyle daha keyifli
Oyun kategorisinde ürün gamını artıran Plantronics, son olarak beklenen RIG 400 PC’ü de satışa çıkardı. Bilgisayar özelinde tasarlanan kulaklık, özellikle bilgisayar oyunlarında uzun süre vakit geçirenlerin vazgeçemediklerinden olacak. Tasarımı, ses kalitesi gibi tüm teknik detayları titiz çalışma sonucunda RIG 400 PC’e yansıtan Plantronics, böylelikle RIG serisine yeni bir oyuncu eklemiş oldu.

Oyunlar artık çok daha gerçekçi

Kulaklık kullanımında odaklanmayı ön planda tutan Plantronics, yapısal olarak birden fazla detayı tek bir kulaklıkta toplamak için yoğun bir AR-GE dönemi geçirdi. Oyuncuları uzun süreli kullanımda rahat ettirecek ergonomik bir tasarıma sahip olan RIG 400 PC, aynı zamanda oyunlardaki en küçük detayları bile yüksek ses kalitesiyle sağlıyor. Gerçekçi seslerle oyunlarda avantaj sağlayan Plantronics, RIG 400 PC modeliyle oyun severlerin dünyasına benzersiz bir giriş yapıyor. RIG 400 PC uzun kablo avantajıyla da oyun oynarken hareket alanınızı genişletiyor. Oyun severlerin yeni gözdesi olacak RIG 400 PC kulaklıklara Hepsiburada.com ve D&R mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Plantronics Hakkında: Amerikalı kulaklık markası Plantronics, iletişim sektöründe ses teknolojileri çözümlerinin öncüsü olarak sektöründe global bir liderdir. Müşterilerinin en önemli gereksinimlerini destekleyen akıllı ve uyarlanabilir çözümler üretir. Dağınıklıktan uzak ortamlardan keyif alırken basit ve açık iletişim deneyimlemek ve kolaylaştırmak için ürün tasarlar. Çözümleri dünya çapında tüketiciler ve işletmeler tarafından kullanılır. Plantronics kulaklıklar,  aktif gürültü engelleme özelliğiyle açık ofis ortamları için en uygun seçenektir. Fonksiyonel, ergonomik ve kaliteli kulaklıklar üreten Plantronics, stereo segmentinde kullanıcılarına birden fazla özellik sunuyor.  Bağlantılı ve birleşik iletişim için tasarlanmış mükemmel taşınabilir kulaklıklar üreten Plantronics, müşteri hizmetleri ekosistemleri veri analitiği ve Bluetooth kulaklıklarına kadar ürünlerinin kullanıldığı her alanda, müşterilerine saygılı, geleceği için sürekli yenilikçi, yüksek kaliteli iletişim çözümleri sunuyoruz. Daha fazla bilgi için plantronics.com adresini ziyaret edin.

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