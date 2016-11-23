"Otomotiv tedarik sanayisi küresel adımlarını artırmalı"

İSTANBUL (AA) - Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, ABD başkanlık seçimlerinin sonucunun ekonomi oyununda da kartların yeniden dağıtılacağının sinyallerini verdiğini belirterek, "Yeni düzende bizlerin daha fazla söz sahibi olması küresel ayak izimizin artmasından geçiyor." dedi.

TAYSAD Başkanı Kanca, düzenlediği basın toplantısında, dünyada ekonomi oyununda kartların yeniden dağıtıldığı, hatta oyunun kurallarının değiştiği bir dönemden geçildiğini ifade etti.

ABD başkanlık seçimi sonucunun da bu değişimin sinyallerini verdiğine işaret eden Kanca, "Bu seçim sonuçlarıyla ilgili ABD ve diğer ülkeler için bir takım senaryolar mevcut. Makul senaryoda çok büyük değişikliğin olmayacağı ve 2021'e kadar rakamlarda ufak tefek oynamalar dışında durumun stabil kalacağı öngörülüyor. Kötümser senaryoda artışların olması gerekenin altında kalması bekleniyor." diye konuştu.

TAYSAD olarak ise dünyadaki toplam araç üretiminde artış olacağını düşündüklerini aktaran Kanca, "Çünkü ihtiyaç var ve bu da üretime yansıyacak. Bu noktada esas mesele, otomotiv üretimi hangi iş modeliyle ve hangi ülkelerde yapılacağı olacak. Yeni düzende bizlerin daha fazla söz sahibi olması küresel ayak izimizin artmasından geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit ile ilgili açıklamalarda da bulunan Kanca, İngiltere'nin Türkiye'nin ikinci büyük otomotiv pazarı olduğunu, bu pencereden bakıldığında bu ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin Türkiye için de önemli olduğunu dile getirdi.

Kanca, "İngilizler AB'den ayrılırsa ve ekonomik anlamda bir küçülme yaşarsa, bizim açımızdan risk oluşturacak. Bizim gibi gündelik yaşayan ülkelerde bu durum kulak ardı edilir fakat durumun bizim açımızdan aleni bir tehdit oluşturmaya başladığı anda, her şey için geç olabilir. Bir an evvel önlemimizi almamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

- "Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da büyümeliyiz"

Daha önce ürün satın almak için Türkiye'ye gelen orijinal ekipman üreticisi (OEM) firmaların artık hem ürün hem de tedarikçi almak için geldiğine dikkati çeken Kanca, "OEM firmaları, Türkiye'nin sadece Türk topraklarında üretim yapmasını yetersiz buluyor. Dünyaya yayılmamız ve küresel anlamda aktif olmamız gerektiği konusunda çağrıda bulunuyorlar. Bu durum, Türk tedarikçisi açısından gurur verici. Görünen o ki sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da büyümemiz gerekiyor. Bu noktada stratejilerimizi gözden geçirerek, yeniden kurgulamamız şart." dedi.

Otomotiv tedarik sanayisi olarak yaşadıkları sorunların uluslararası arenada rekabet güçlerini azaltığını anlatan Kanca, şunları kaydetti:

"Bu konularda rekabet üstünlüğü elde edebilmek için çalışma grupları aracılığıyla faaliyetlerde bulunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü hem de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile bir araya geldik. Kendilerine önce problemlerimizi, ardından da çözüm önerimizi sunduk. Sanayi Bakanımız, daha detaylı konuşmak için bizi Ankara’ya davet etti. Ayrıca bize bir ödev verdi. 'Toplam ciroyu artırmak için ne istiyorsunuz? Ne yapmalıyız? Bunları açık açık yazın, gelin, tartışalım' dedi. Biz de bununla alakalı çalışmayı bir ay içerisinde tamamlayıp kendisine sunacağız."

Ekonomi Bakanlığı ile de temas halinde olduklarını belirten Kanca, "Lojistik maliyetlerimiz yüksek. Birçok ülkedeki müşterilerimiz bizden, kendi ülkelerinde sunulacak imkanlar ve avantajlarla yaşanabilecek her türlü lojistik sorunun önüne geçmemizi bekliyor. Bu amaçla bir çalışma başlattık ve Ekonomi Bakanımıza da taleplerimizi ilettik. Otomotiv tedarik sanayi için önemli bir adım olacağına inandığımız ve yurt dışında küçük merkezler oluşturmayı amaçlayan projenin uygulanması sayesinde küresel arenada elimiz güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin elektrikli araç üretiminden çok daha ileri bir teknolojiye geçmesi gerektiğini vurgulayan Kanca, "Dünya ciddi bir değişim içerisinde. Biz de bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Birçok kişi, kısa zamanda elektrikli araçların piyasayı kaplayacağını zannediyor. Bu doğru değil. En az 5-10 yıl boyunca, mevcut içten yanmalı motorlu araçların hafifletilmesi, üreticilerin öncelikli meselesi olmaya devam edecek. Artık hafif ve akıllı araçların konuşulduğu bir dönemdeyiz." diye konuştu.

Avrupa'da bazı meslek derneklerinin araçları nasıl hafifletebileceklerine odaklandığını aktaran Kanca, kendilerinin de Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'nda (IAEC) araç hafifletme konusuna odaklandıklarını söyledi.

Kanca, "Enerjimizi, bu gibi yenilikçi faaliyetlere kaydırmalı ve bu yönde aksiyon alma çabası içinde olmalıyız." dedi.

Anadolu Haber Ajansı