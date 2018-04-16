OTOMOTİV İHRACATINDA TARİHİ REKOR!

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2018 yılı Ocak-Mart ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, otomotiv ihracatı tarihinde ilk kez Mart ayında 3 milyar dolar sınırını aştı ve 3,198 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İlk 3 aylık dönemde toplam üretim 425 bin 183 adetle seviyesini korurken, otomobil üretimi 285 bin 168 adetle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalma kaydetti. Bu dönemde ticari araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 140 bin 15 adet seviyesinde gerçekleşti ve toplam üretimin dengelenmesinde oldukça önemli bir rol oynadı.

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Geçtiğimiz yılı tarihi rekorlarla geride bırakan otomotiv sanayii bu yılın ilk çeyreğinde önemli bir başarıya daha imza attı. OSD’nin açıkladığı verilere göre, otomotiv ihracatı tarihinde ilk kez Mart ayında 3 milyar dolar sınırını aştı ve 3,198 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu başarı ile otomotiv sanayii, Mart ayında ülkemiz ihracatının yüzde 21’ini, yılın ilk üç ayında ise yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde, toplam otomotiv ihracatı ise dolar bazında yüzde 18 oranında artış gösterdi ve 8,376 milyar dolar seviyesine ulaştı.

İlk üç ayda 425 bini aşkın üretim!

OSD’nin açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık dönemde toplam üretim 425 bin 183 adetle seviyesini korurken, otomobil üretimi 285 bin 168 adetle geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 5 azalma kaydetti. Bu dönemde ticari araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış göstererek 140 bin adet seviyesinde gerçekleşti ve toplam üretimin dengelenmesinde oldukça önemli bir rol oynadı. Ocak- Mart döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 2 oranında artarak 163 bin adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 5 oranında arttı ve 122 bin adete ulaştı. Aynı dönemde ağır ticari araç pazarı yüzde 30 oranında artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 daralma kaydetti. Ancak son 3 yılda hafif ticari araç pazarı yüzde 22, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 55 daraldı.

“Ticari araç performansı otomobil kaynaklı azalmayı karşıladı”

Ocak-Mart dönemine ilişkin sonuçlar üzerinden değerlendirmelerde bulunan OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Yılın ilk çeyreğinde ticari araçlardaki üretim ve ihracat performansı otomotiv sanayiimizi taşıyan en önemli etken oldu. Ticari araç ihracatındaki yüzde 9’luk artış, tıpkı üretimde olduğu gibi otomobil kaynaklı azalmayı da büyük ölçüde karşıladı. Mart ayında otomotiv ihracatının tarihimizde ilk kez 3 milyar doları aşması ise yılın ilk çeyreğindeki en önemli gelişmeler arasında yer aldı.



Otomotiv sanayiimiz yılın ilk üç ayında ülke ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirmesiyle başarısını bir kez daha pekiştirdi” dedi. OSD Başkanı Haydar Yenigün, ticari araç pazarında 2015 yılından bu yana yaşanan daralmaya da dikkatleri çekerek, “İç pazarda ticari araçlar ulaşması gereken noktanın oldukça uzağında seyrediyor. Bu nedenle özellikle ağır ticari araç pazarının canlandırılması için acil tedbirler alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

