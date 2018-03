Oscar adayı Timothée Chalamet 90. Akademi Ödülleri’ne Jaeger-LeCoultre ile katıldı

Birkaç saat önce Hollywood’da düzenlenen 90. Akademi Ödülleri töreninde, Timothée Chalamet beyaz smokiniyle uyumlu pembe altın kasalı Reverso Tribute Duoface taktı.

Altın Küre ve BAFTA adaylıklarından sonra, 2018 Oscar ödüllerine de “Call Me By Your Name” adlı filmdeki performansıyla “En İyi Erkek Oyuncu” dalında aday olmuştu.

Bu, aktörün ilk Oscar adaylığı ve Akademi Ödülleri tarihinde de bir ilk. Timothée Chalamet bugüne dek Ey İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen en genç isim.

1983 yılında Kuzey İtalya’da geçen “Call Me By Your Name” filmi eleştirmenlerden ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından çok olumlu tepkiler ve övgüler aldı.

Filmde Timothée Chalamet, Elio adlı, 17 yaşında, Armie Hammer tarafından canlandırılan, babasının eski asistanına aşık olan İtalyan Yahudisi bir genci canlandırıyor.

Timothée Chalamet bu rolüyle 2017 New York Film Critics Circle Award’da En İyi Aktör ödülünü, 2017 Gotham Independent Film Award’da Çıkış Yapan Aktör ödülünü, 2018 Uluslararası Palm Springs Film Festivali’nde Yükselen Yıldız ödülünü ve 2018 Independent Spirit Award’da En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini aldı.