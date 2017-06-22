“ORUCU KUYRUKTA TUTTUK, BARİ BAYRAMI EVİMİZDE GÖRELİM !”

“Sarp Sınır Kapısının modernize edilmesi çalışmalarına Gürcü tarafının haksız ve ayrımcı uygulamaları da eklendiğinde Gürcistan’dan Türkiye’ye dönüş yolu Türk şoförleri için çile yolu haline geldi.

Gürcistan-Türkiye sınırında yoğunluk olduğu gerekçesiyle Türk araçları 300-400 kilometre geride TIR parklarında günlerce bekletilirken Gürcü araçları, Türkiye sınırındaki “Batum’daki evime gidiyorum” gerekçesiyle sınıra kadar elini kolunu sallayarak gelebiliyor.

Gümrük geçişlerinde de öncelik elde eden bir Gürcü aracı bir haftada Türkiye’ye iki defa giriş-çıkış yaparken, Türk araçları 10 günde Gürcistan’dan Türkiye’ye geçemiyor. Sarp sınır kapısının yükünü hafifletmesi için Çıldır’da yapılan Aktaş sınır kapısının, hayvansal tarım ürünleri kontrol yetkisi verilmediği ve memur atanmadığı için Sarp’a desteği sınırlı kalıyor.”

BU ÇIĞLIĞA KULAK VERİN!!

Şu an için 500’ü aşkın Türk aracı Gürcistan’da parklarda ve 3 gün sonra Ramazan Bayramı var! 8-10 gündür sahurunu, iftarını çok zor şartlarda yerine getiren bu şoförlerin ne yapıp – ne edip Bayram öncesinde yurda girişleri sağlanmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi ülkesine girebilmek için 10 gün beklemesi aklın alabileceği bir şey değil..

Uçakla yurtdışından gelirken havalimanında, pasaport kuyruğunda 10 gün beklediğinizi hayal edin! 10 tane sabah, 10 tane öğlen, 10 tane akşam… Sınırda bekleyen şoförlerin durumu da budur. Bunu hayal edebildiğinizde bizim ne hissettiğimizi anlayabilirsiniz.

YETKİLİLERDEN RİCA EDİYORUZ !

Şu anda Gürcistan sınırında bekleyen mağdur sürücüleri bir an önce yurda alın! Memur mu takviye edilir, uyumadan mı çalışılır? Bunun yolu her ne ise, bu yol bulunmalıdır.

Ayrıca, yine Gürcistan sınırında olan Türkgözü/Posof ve Aktaş/Çıldır Kapıları tarım, doktor vs. atamaları ve yetkileri tamamlanarak inşaatı 1,5 yıl sürecek olan Sarp Sınır Kapısına %100 alternatif haline getirilmelidir.

Dış ticaretle kalkınan güçlü Türkiye’nin gümrük kapılarında yaşanan bu mağduriyete acilen bir son verilmelidir.